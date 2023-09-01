聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站╱市長赴陸很小心 聚焦市政不惹議

聯合報／ 本報記者林宸誼陳言喬

台北市長蔣萬安的大陸首秀落幕。大陸看蔣萬安，官方視他為國民黨的政治新星，民眾因他是蔣介石曾孫而多了親切感。蔣自己則是小心翼翼的處理赴陸行，不見市長層級以上的中共高官足以說明。

雙城論壇是當前兩岸唯一的官方交流活動，蔣萬安又有著特別的家世背景。一位上海學者對「大陸非常關注蔣萬安」的解讀指出，「對蔣萬安的認識和理解正在更新」。

大陸民間對蔣的歡迎超出許多人的預期，蔣到豫園商城體驗上海夜經濟，到黃浦江濱江步道，到社區照護中心等，都有民眾簇擁上前，話家常或合影。蔣落落大方有禮有節，就有台辦官員私下表示，「這位市長溫文儒雅，教養真是不錯」。

昨天稍早傳出「將會有重要領導會見蔣萬安。」到了中午，蔣萬安明確表示，「這次來純粹就是市政交流。」蔣不願在台灣大選前惹議，做好市政交流即可，不給任何一方有說嘴空間。蔣萬安知道，面對藍綠嚴重對立，一方面要頂住不同聲音，才能讓雙城論壇持續辦下去。一方面也要顧及他的特殊身分與立場。

在蔣萬安還沒抵上海前，有消息傳出，蔣萬安此行獲接待的最高層級可能會是身兼中共中央政治局委員的上海市委書記陳吉寧，或者國台辦主任也應會循例會見，結果統統沒有見到，兩項慣例都被打破。對蔣來說，更是小心駛得萬年船；對大陸來說，有來總比不來好，後會仍有期。

雙城論壇

延伸閱讀

影╱從雙城論壇返國 蔣萬安：透過城市對話 讓兩岸和平穩定

上海行沒見到宋濤覺得可惜嗎？ 蔣萬安僅以9字回應

參訪上海指定看托嬰機構 蔣萬安自曝想三寶了...

未與國台辦主任宋濤會見 蔣萬安：以市政交流為主

相關新聞

蔣萬安：誰能做到兩岸和平 民眾有答案

台北市長蔣萬安昨結束三天兩夜雙城論壇行程返台，返台前和台商座談，互動熱絡，有台商說「地方父母官來看我們，受寵若驚」，也向...

蔣萬安會台商 幫台北招商

台北市長蔣萬安昨（31）日與上海台商協會幹部舉行閉門座談會議。上海台商協會會長張簡珍表示，市長率團到上海，是對台商的鼓勵...

體驗上海單車 蔣萬安讚無樁、路平可借鏡

台北市長蔣萬安昨上海行程參訪最後一天，大讚上海自行車道路很平，騎乘舒適，也有行人專屬步道，可供北市借鏡；交通局指出，北市...

觀察站╱市長赴陸很小心 聚焦市政不惹議

台北市長蔣萬安的大陸首秀落幕。大陸看蔣萬安，官方視他為國民黨的政治新星，民眾因他是蔣介石曾孫而多了親切感。蔣自己則是小心...

蔣萬安自上海返台稱收穫滿滿 盼透過對話促進合作

台北市長蔣萬安今天結束為期3天的上海出訪行程，他返台後說，此行獲得豐富成果，發現台北與上海許多相似之處，希望未來持續在市...

上海行沒見到宋濤覺得可惜嗎？ 蔣萬安僅以9字回應

台北市長蔣萬安結束雙城論壇出訪行程，晚間返台，隨即在松機入境大廳發表談話。蔣萬安說，這一次的雙城論壇，更重要傳達的意義，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦