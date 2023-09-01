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蔣萬安：誰能做到兩岸和平 民眾有答案

聯合報／ 特派記者林麗玉林宸誼／上海報導
雙城論壇落幕，台北市長蔣萬安昨晚返台。記者曾吉松／攝影
雙城論壇落幕，台北市長蔣萬安昨晚返台。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安昨結束三天兩夜雙城論壇行程返台，返台前和台商座談，互動熱絡，有台商說「地方父母官來看我們，受寵若驚」，也向蔣萬安請命，希望兩岸恢復觀光旅遊團，也憂心台青在大陸創業困難，蔣萬安承諾，會將大家心聲帶回台灣，也會指示產發局，跟在大陸的年輕人對接合作。

蔣萬安參訪上海第三天，昨上午與台商閉門座談，僅開放媒體採訪十分鐘致詞。一開始蔣先用台語問候，問台商「全程說台語可不可以？」台商們哈哈大笑，有人反用上海話問候。

外界關注是否透過此行程，幫國民黨總統參選人侯友宜催票？蔣萬安說，大部分台商朋友及接觸的民眾，大家都很期待兩岸之間要安定和平，蔣說「誰能做到，台灣民眾心裡都有答案」。

上海台商協會會長張簡珍表示，市長率團來上海，是對台商的鼓勵，對兩岸的交流肯定是加分再加分。

也有台商向蔣萬安請託，希望市長能盡快促成恢復觀光旅遊團，讓兩岸恢復正常商展和技術交流。

蔣萬安回應，希望盡快開放上海來台旅遊，雖然不是台北市政府能決定，但會把大家心聲帶回台灣，盡快開放觀光，觀光不涉及政治，創造雙贏。也會指示產業局，線上跟在大陸的年輕人對接合作。

雙城論壇

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