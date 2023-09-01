體驗上海單車 蔣萬安讚無樁、路平可借鏡

台北市長蔣萬安昨上海行程參訪最後一天，大讚上海自行車道路很平，騎乘舒適，也有行人專屬步道，可供北市借鏡；交通局指出，北市自行車道總長度593.45公里為願景，達共識路段納入後續人行環境改善工程，逐步擴展自行車騎乘空間。

蔣萬安昨一早七點多換上輕鬆T恤來到黃浦江畔，與台灣青年騎單車，有大陸民眾發現是蔣萬安，高喊「蔣市長好」，蔣萬安也向對方揮手打招呼「你好！」蔣聽上海報告自行車道規畫時，因地圖上有標註四行倉庫，蔣萬安看到之後，還特別點出「離這裡不遠」。

蔣萬安使用大陸支付寶租借上海共享單車，看到上海單車屬無樁設計，直呼「這個還滿不錯」，尤其自行車道旁邊就是跑步的專用道，規畫非常精細，路面很平穩，有注意到安全及行車舒適，自行車道的鋪設品質可以參考。

北市是否增加自行車道？蔣萬安說，會跟交通局討論規畫，希望至少讓大家在騎乘YouBike的時候，不要過度干擾到一般的行人。

蔣萬安表示，上海的共享單車規畫屬於無樁式，過去台北市也曾有OBike進駐，卻因為造成停車亂象，後來退出市場，現在大陸的共享單車則畫設有停放區域，建制上很方便、更有效率，未來布建YouBike網絡可以更方便、更有效率，讓台北借鏡。

北市交通局說，以前OBike無規範民眾停車位置導致車輛亂停問題，現行上海以電子圍籬無樁方式管理，規範民眾借還車位置，後續可作為北市公共自行車推動參考。