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蔣提小貓熊交流 借鏡保租房
台北市長蔣萬安昨參訪上海閔行區保租宅，發現房型多元具備各項設施，直說可作為台北社宅建設借鏡。他也提及希望上海、台北兩市小貓熊交流繁殖，讓貓熊族群基因更多樣。
蔣萬安前天與上海市長龔正晚宴時，主動提及希望小貓熊交流，昨被媒體問到，為什麼是要小貓熊而不是大貓熊？蔣萬安說，北市動物園說園內小貓熊血緣亟待更新，上海動物園有具繁殖力的小貓熊，希望藉雙城平台合作，讓兩座城市包括保育員、獸醫技術交流；且明年逢北市動物園建園一一○周年，誠摯邀請上海方帶著小貓熊到台北共襄盛舉。
蔣萬安白天參觀上海閔行區保租房，由政府當房東，租金是市價九折，不隨便漲租，年輕人都想租，他很有興趣，和青年住戶聊到大陸年輕人居住問題。住戶說，上海保租房住年輕人較多，本身不是上海人，當地的閔行區房價不便宜，交通卻相當方便，不同房型人民幣四千至七千不等的租金，還可接受。
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