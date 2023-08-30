雙城論壇 蔣萬安、龔正破冰同框

台北市長蔣萬安昨天啟程前往上海出席雙城論壇，晚間與上海市長龔正會面。龔正說，「兩岸同胞同宗同源、血濃於水」，和平發展、交流合作是兩岸同胞共同心聲；蔣萬安則引述祖父、故總統蔣經國之言：「時代在變，環境在變，潮流也在變」，表示要往前走，在現實中調整腳步，「務實面對發展，和平爭取雙贏」。

雙城論壇今開幕，雙方將簽署三項備忘錄。昨早蔣萬安率團飛抵上海，上海副市長華源接機，隨即轉往洋山港等地參訪。上海市府晚間宴請北市府訪團，蔣也赴豫園商圈城隍廟口小吃街體驗上海夜經濟。

昨天晚宴由龔正、華源、上海市人大副主任陳靖等廿人作東，宴請蔣萬安一行。入席前蔣、龔互贈「春池玻璃─手工精製瓶」、「玉蘭花開瓷器」，分別象徵永續共融的無限可能，以及上海台北雙城人民合作共贏，寓意兩岸和平，盼透過市政交流，對兩岸產生正面助益。

龔正在晚宴致詞上說，受疫情衝擊，時隔三年今年雙城論壇首次實體舉辦，這次蔣萬安率團參加雙城論壇，充分體現積極響應台北市民期待，積極推動台北、上海的城市交流合作，這樣一個務實的舉措，他感到十分欽佩。

龔正表示，兩岸同胞同宗同源、血濃於水，和平發展、交流合作是兩岸同胞共同心聲，相信本次雙城舉辦，可為兩地優勢互補，將積極推動兩地更廣領域、更深層次、更高水平交流合作，不僅增添民眾情誼與福祉，也為兩地關係的和平、融合發展，注入更大動力，做出更大貢獻。

蔣萬安說，上海現代化很早，與台北很相像，過去也經歷過帝國主義侵略，也都為民族榮光奮鬥展現，包括上海淞滬會戰；台灣首善之區的台北也對抗殖民統治，包括台灣新文化運動紀念館，也紀念蔣渭水在內等對抗殖民統治的青年，可見兩岸雙城台北與上海關係，與大時代有緊密關聯。蔣提到，今年雙城論壇兩岸互動，無非是具備可以對話的歷史條件，但是雙方要往前走，所以要在現實中調整腳步。