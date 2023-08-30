上海晚宴 蔣萬安提農產銷陸

台北市長蔣萬安昨天前往上海展開雙城論壇之旅，他出發前提到，身為台北市長，有責任把握任何機會，為這座城市的未來、為國家爭取繁榮發展的契機。現今兩岸關係不平靜，近年農漁產銷售、商務摩擦，迫切需要對話機制解決。

據了解，蔣萬安已實現承諾，向上海市長龔正表示，「台灣果農放心種、上海市民安心吃。」龔正回應，針對動物園的交流、文化體育、水果等合作交流，都可以再落實。

蔣萬安昨臨行前在松山機場發表感言指出，雙城論壇維繫台北、上海兩城市的對話，也在兩岸關係中傳遞和平的價值，以及對話的迫切，另要用實際行動來改變、創造形勢，進而創造契機，「各位放心，我們珍惜民主、維持和平、創造繁榮的企圖心，始終不變」。

啟程期間共機再度擾台，蔣萬安抵達上海受訪重申，大環境愈困難、兩岸關係愈緊張時候，愈需要交流、溝通及對話，這是他的堅定立場，相信也符合大部分台灣民眾期待，大家不希望兵凶戰危，期待的是和平與繁榮。

蔣萬安指出，這趟雙城論壇引起各方關注，台灣是開放社會，中華民國是民主國家，任何重大政治決策，一定會有正反不同的意見，這是台灣、中華民國最寶貴的資產，他非常感謝珍惜，「身為台北市長，有責任把握任何機會，為這座城市的未來，為我的國家爭取繁榮發展的契機」。

蔣萬安指出，現階段兩岸關係確實不平靜，是渴望和平、安定、繁榮的台灣民眾所不樂見，然而兩岸也因為ＥＣＦＡ的架構，能夠穩定雙方綿密的經貿互動，但是近年來的農漁產品銷售，以及商務摩擦，迫切需要對話機制來解決。由此可見兩岸關係的複雜，絕對不是三言兩語可以簡化，需要持續對話的機制及誠意的對話，在千頭萬緒中穩定兩岸互動關係。

上海市府昨宴請北市府訪團，蔣萬安在不公開會面時向龔正提到「台灣果農放心種、上海市民安心吃」。他還邀請上海動物園帶更多小貓熊造訪台北市立動物園，也希望促成更多體育交流。

蔣萬安曾在書中提到當律師期間，二○一五年至上海出差時決定參政，他表示，上次他是在決定投入選舉前到上海出差，這次到上海好像也是出差，不過現在責任更重，他會加倍努力，透過雙城論壇這個平台，促成市政交流。

【特派記者林麗玉／上海報導】台北市長蔣萬安昨抵上海，蔣家後代的身分讓他很受大陸民眾的關注，第一個「洋山深水港」參訪行程，接待的上港集團董事長顧金山就主動提及蔣父蔣孝嚴也曾去參觀；蔣萬安晚間到上海走訪城隍廟夜市，爭睹蔣家後代的民眾也擠爆現場，蔣萬安比出「愛心」，親民圈「蔣粉」。

前總統馬英九、前市長柯文哲都參訪過「洋山深水港」，顧金山表示，台灣的海運業在洋山港業務吞吐量高達十分之一，每年約有四百萬多個貨櫃。