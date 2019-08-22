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詹惟中解4人姓名 點名「他」當韓國瑜副手最適合

2019-08-22 13:04聯合新聞網 綜合報導

韓國瑜確定代表國民黨參選2020總統大選後，外界紛紛關注他的副手人選究竟是誰。 ...
韓國瑜確定代表國民黨參選2020總統大選後，外界紛紛關注他的副手人選究竟是誰。 圖／聯合報系資料照
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韓國瑜確定代表國民黨參選2020總統大選後，外界紛紛關注他的副手人選究竟是誰，而近期更傳出韓國瑜有意找台積電創辦人張忠謀當副手，對此，命理專家詹惟中則在談話節目中分析王金平郭台銘張善政、張忠謀四人誰最適合當韓副手，他表示以姓名學看張善政是最適合的人選，而他也提醒韓將王金平當貴人也當小人，因為他對韓國瑜是非常關鍵重要的角色。

詹惟中昨日在談話節目「國民大會」中首先分析王金平，他說「以金平兩字來看，平中帶兩個丁，但韓國瑜屬雞，雞本身在五行中是屬金，那兩個丁代表火，火金是相剋的」，雖然兩人之間沒有說不好，但幫助不大。而郭台銘的話，詹惟中則說「台銘帶兩個口，雞有窩，如果他跟他配合的話，是相互輝映、安居樂業，雞有窩可住，不再野雞到處飛」，另外他也表示王金平與郭台銘姓名中都帶金，對韓國瑜都是加分的，因為雞屬金，金金相生暗藏王。

至於張忠謀的話，他說「忠帶一個口，忠為土，土金又相生，然後謀中又帶一個口，代表雞喜歡窩」，以適合程度而言也是不錯的，但張忠謀願意出來的機率可能不是那麼高，詹惟中說適合的對象跟對方願不願意做是兩件事情。而他也分析了張善政，他表示「善中帶兩個點，雞有雞冠，雞出頭，然後善中帶一個王，雞為王、暗藏土，也是土金又相生，下面又帶一個口又有窩」，加上以現實面跟他的資歷，還有他的互補關係，他認為整體對韓國瑜來說是加分到極致，也是四人當中適合程度最高的。

而詹惟中也給四人做評分，第一名是張善政88分，第二名是張忠謀82分，第三名則是郭台銘80分，而王金平則是最後一名60分，另外詹惟中也提醒以韓國瑜的流年本運盤來看，他怕遇到屬蛇的，因此他必須把王金平也當貴人也當小人好好地去照顧他，給他多多的肯定，因為阻力跟助力是在於一念之間，對韓而言，王金平也將是相當重要的角色。

對於韓國瑜究竟找誰當副手，外傳人選張忠謀的太太張淑芬受訪時表示他們不碰政治，而張善政則是接下了韓國瑜國政顧問團的總召，至於郭台銘、王金平兩人則是彼此互動頻繁，他們也將在明日與柯文哲在八二三砲戰紀念公園公開合體

2020選舉韓國瑜王金平張善政郭台銘張忠謀

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