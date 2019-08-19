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競選主委敲不定 禿、燕、侯解體？

2019-08-19 19:19台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

盧秀燕表示，會全力支持韓國瑜，但是否擔任韓台中競選總部主委，還須多方討論商量。（...
盧秀燕表示，會全力支持韓國瑜，但是否擔任韓台中競選總部主委，還須多方討論商量。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
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禿、燕、侯三子解體？台中市長盧秀燕為是否出任國民黨韓國瑜台中競選總部主委傷腦筋，新北市長侯友宜則直接表白以市政為重，不掛競選總部主委。韓國瑜選個總統，不止一支穿雲箭，還惹來眾箭穿頭，選情愈趨嚴峻。

侯友宜拒絕擔任國民黨新北市競選總部主委，其情可解。侯既非藍營傳統政治人物出身，本土色彩濃厚，能夠高票當選新北市長，傳統藍營、本土、淺綠的支持者不少。他或許認為，穩住新北大票倉，他的功勞遠大於國民黨；而九合一韓流的衝擊，主要在中、南部地區，韓流對他的助攻也有限，他不必為了韓國瑜及國民黨的勝選，而得罪本土、淺綠的支持者。

侯背景對韓未必有利

另一個可能的考慮則是，或許他認為，以他個人過去的背景，深藍不見得是他的支持群眾，本土淺綠民眾又不見得會因他而支持韓國瑜；換句話說，侯出來擔任總部主委，不見得對韓國瑜是有利的；與其如此，換其他與藍營較具淵源的人來當，反而對韓比較有利。

對盧秀燕而言，有些考慮或與侯友宜類似。盧若擔起主委責任，決戰中台灣的責任將相對重大，以她近幾次在遠見的施政滿意度中，常是六都末段班而言，她擔任台中總部主委，未必見得對韓有利。而若2020台中得票失利，她的連任之路恐更為坎坷。因此，她在19日參加台中市國小校長會議前受訪說，她一定會全力協助，但要掛什麼樣的職務，則還要討論。

地方各自為政

至於盧秀燕還要和誰討論商量？是黨中央、地方派系大老、或是前市長胡志強？她未具體說明。台中地方紅、黑派大老及不少藍營市議員日前才集體到高雄與韓國瑜相見歡，表達了對韓的全力支持。盧秀燕難道是擔心紅、黑派大老不支持她當競選總部主委嗎？否則，依據往年多次大選經驗，兩大黨幾乎都是由現任縣市長擔任在地的競選總部主委，她為何還猶豫躊躇？

國民黨自2016年以來，連續兩次總統候選人的產出，既充滿波折，黨內又分合難定；顯示國民黨的黨中央已失去既有功能，現無力於強勢整合，更連協調功能都已失去。從侯、盧兩位國民黨現任直轄市長的表現來看，黨中央似乎全無著力之處，反而是地方不同政治勢力的聲音，遠大於黨中央的號令。

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