吳韓會後 周內吳郭會？韓：藍分裂就輸定了

柯郭王三方結盟風聲不斷，國民黨總統參選人韓國瑜呼籲國民黨主席吳敦義出面整合，韓吳昨晚閉門會談，韓向吳表達藍營基層對分裂的焦慮，吳會後表示，他已多次請副主席郝龍斌向鴻海創辦人郭台銘轉達，一周內就會舉辦「吳郭會」，今天就會告知郭確切的會面時間。

不過，郭幕僚昨晚表示，本周的行程幾乎都已排定，包括香港問題、中美貿易戰後續影響分析、朝鮮半島情勢再度緊張等國際產經議題與對台灣的影響，皆已安排好相關討論及拜會，看不出來有時間和吳主席會面的可能性。

國民黨總統參選人韓國瑜（中）希望黨中央盡快整合，因為藍營分裂就輸定了，分裂必敗。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

雖然黨內仍未整合，韓國瑜仍勤跑總統參選人行程，昨天赴新竹參拜八間廟宇，預計十月還要前進美國。

韓國瑜昨證實，美國在台協會（ＡＩＴ）已正式提出邀請，訪美行程可望在九月到十月成行。據了解，他將在市長施政報告質詢結束後，暫訂在國慶日當周進行為期兩周的訪美行程，此行有三個目的，跟美國涉及亞洲的部門來交換意見，包括台美、兩岸關係；與華僑見面；交換新科技產品及企業經營經驗。

「郭柯王」昨天原定規畫桃園會面但因郭、王不出席而破局，韓國瑜昨被媒體問到，會不會覺得這三人在折磨他？韓苦笑回，「現在不知道是他們在折磨我，還是在互相折磨」。

國民黨主席吳敦義（中）與總統參選人韓國瑜昨晚在中央黨部閉門會談近一小時。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

面對郭柯王合話題不斷，韓國瑜昨天下午結束新竹廟宇參訪行程後，也驅車北上前往國民黨中央黨部，與吳敦義討論選情、競選總部人事，韓請吳敦義出面磋商，希望能盡快與郭董對話，韓強調「藍營分裂就輸定了，分裂必敗，這是藍營基層共同的焦慮」。

吳敦義表示，他已多次請副主席郝龍斌向郭轉達，但郭方面仍希望親自與他本人（吳敦義）面談，一周內會舉行「吳郭會」，他將當面和郭談一談，希望團結致勝，韓國瑜也希望能夠增進團結，這是唯一目標。至於韓國瑜是否有希望轉達什麼意見給郭台銘？吳敦義說，這不能講，他要考慮雙方甚至三方的立場，這還要思考一下才行。

吳敦義表示，既然已提名韓國瑜代表國民黨參選總統，一定會盡全力輔選，韓國瑜希望副主席曾永權擔任北部競選總部總幹事，目前規畫讓十五縣市長、十九縣市黨籍議長擔任地方競選主委，對於侯友宜以市政優先為由，無法擔任新北市競選總部主委，吳敦義說，韓國瑜已經說過尊重，「當事人尊重，我當然也尊重」。