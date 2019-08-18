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一周內辦「吳郭會」？郭幕僚：本周行程幾已排定

2019-08-18 23:05聯合新聞網 記者鄭媁／即時報導

「吳韓會」今晚在國民黨中央進行，針對與鴻海前董事長郭台銘溝通方面，國民黨主席吳敦義表示，他已多次請副主席郝龍斌向郭轉達，未來一周內就會舉辦「吳郭會」，明天就會告知郭台銘確切的會面時間。對此，郭台銘陣營晚間回應，本周行程幾已排定，看不出來有和吳敦義會面的可能性。

郭台銘幕僚表示，本周的行程幾乎都已排定，包括香港問題、中美貿易戰後續影響分析、朝鮮半島因北韓試射新武器關係再度緊張等國際產經議題與對台之影響，皆已安排好相關的討論及拜會，看不出來有時間和吳主席會面的可能性。

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