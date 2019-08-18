婉拒當競總主委挨批不識大體 侯友宜：大體就是市民

新北市長侯友宜日前未參加國民黨全代會，又以拚市政為由，數度婉拒出任韓國瑜參選總統新北競選總部主委，引發藍營人士進逼，新北政界人士分析侯友宜外柔內剛，越施壓反彈愈大，但只要持續溝通，估計侯在最後1、2個月應該會跳出來支持。

新北市長侯友宜（前）受訪被問到被罵矯情一事，侯聽完則是大笑好幾聲。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

侯友宜前天表示現在不考慮擔任韓國瑜新北總部主委，被南投縣長林明溱等藍營人士接連抨擊「不識大體」、「不合作就退黨，別待在黨內『矯情』」等，侯昨天先說「自己很識大體」，他的大體就是新北市400萬市民，拚市政讓市民有感才是他的大體，後來聽到「矯情」說則放聲大笑，強調「大家都有自己的角色」。

縣市長過去任同黨總統參選人地方主委是常態，但未強制，議會國民黨團前書記長林金結說，除縣市長，議長、縣市黨部主委也不失為折中方案。

「施壓一定會造成反效果，黨內同志本是同根生，相煎何太急。」林金結說，侯說過市政優先是最好助選，市民肯定他就是肯定國民黨，自然有加分作用，其實掛不掛名競總主委不重要，只要最後1、2個月跳出來支持就好，否則市政做很爛，拜託市民有什麼用？

林金結表示曾和侯友宜談過此事，侯直言「我選舉時也沒有主委啊」，當時侯的競總只有總幹事林鴻池，400萬市民就是主委，「現在的選舉未必要按照傳統模式，不要太過於爭論形式，表面支持沒用 」，林金結反問，新北前市長朱立倫陣營有很多縣市長掛名主委，最後贏了沒？

市議會國民黨團副書記長劉哲彰則說，為了團結，侯友宜應擔任主委，但決定權還是在侯，只要繼續溝通、不一定要用施壓方式，而是彼此互相幫忙，相信會有好結果。

政界人士還分析，12日蔡英文總統到新北視察捷運工程，侯友宜致詞說「妳以後選舉來拜廟，我不能陪，但來拚建設我一定陪妳」，如果現在同意接韓國瑜的主委，等於甩蔡一巴掌，還打到自己，甚至影響中央對新北建設的支持力度。

地方人士表示，去年縣市長選舉，侯友宜呼聲一開始就很高，在韓國瑜聲勢還沒起色時，侯友宜先南下幫忙站台助陣，打造「禿子、燕子、漢子」連線，韓卻從未北上助侯，「侯友宜不欠韓國瑜」，即使侯友宜不出任韓的競總主委，韓還欠侯一分情。