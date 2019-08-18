操盤新北？侯友宜澄清：優先拚市政

2019-08-18 00:18 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



外傳新北市長侯友宜將接韓國瑜新北競總主委，侯回應說，「現在以市政為最大的優先」。記者游明煌／攝影 分享 facebook

國民黨力拚二〇二〇勝選，要求黨內十五名執政縣市長擔任各縣市聯合競選總部主委。但全台最大票倉的新北市長侯友宜多次重申市政優先，昨有媒體報導侯已點頭接新北主委，侯友宜回應「現在還是以市政優先，其他都不是我所考慮的。」

對此南投縣長林明溱呼籲，拚市政外，國民黨更該團結，才能終結民進黨執政。台中市長盧秀燕不回應，彰化縣長王惠美出國，無法取得回應，包括台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠和澎湖縣長賴峰偉都表示義無反顧、全力支持輔選；新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚等也表示尊重黨中央安排。

高雄市長韓國瑜獲國民黨提名參選總統後，黨中央規畫藍營執政縣市由縣市長擔任競總主委、非執政縣市則由黨籍議長操盤。侯友宜上任後強打「市政優先」，遲未對是否接新北主委表態。日前國民黨全代會在新北市板橋舉行，侯友宜以市政行程為由未出席，臉書被韓粉留言灌爆。

昨傳出侯已點頭答應接下新北競總主委，但侯友宜先透過市府幕僚轉述澄清，下午出席金山甘藷節活動時重申，「現在還是以市政優先，其他都不是我所考慮的。」他要好好的拚市政，還要民眾一起來買金山甘藷，不買非常可惜。