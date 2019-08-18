親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
國民黨整合困局
美食外送問題多
暴雨肆虐中南部
政治
軍事
綜合

操盤新北？侯友宜澄清：優先拚市政

2019-08-18 00:18聯合報 都會社會中心記者／連線報導

外傳新北市長侯友宜將接韓國瑜新北競總主委，侯回應說，「現在以市政為最大的優先」。...
外傳新北市長侯友宜將接韓國瑜新北競總主委，侯回應說，「現在以市政為最大的優先」。記者游明煌／攝影
分享

國民黨力拚二〇二〇勝選，要求黨內十五名執政縣市長擔任各縣市聯合競選總部主委。但全台最大票倉的新北市長侯友宜多次重申市政優先，昨有媒體報導侯已點頭接新北主委，侯友宜回應「現在還是以市政優先，其他都不是我所考慮的。」

對此南投縣長林明溱呼籲，拚市政外，國民黨更該團結，才能終結民進黨執政。台中市長盧秀燕不回應，彰化縣長王惠美出國，無法取得回應，包括台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠和澎湖縣長賴峰偉都表示義無反顧、全力支持輔選；新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚等也表示尊重黨中央安排。

高雄市長韓國瑜獲國民黨提名參選總統後，黨中央規畫藍營執政縣市由縣市長擔任競總主委、非執政縣市則由黨籍議長操盤。侯友宜上任後強打「市政優先」，遲未對是否接新北主委表態。日前國民黨全代會在新北市板橋舉行，侯友宜以市政行程為由未出席，臉書被韓粉留言灌爆。

昨傳出侯已點頭答應接下新北競總主委，但侯友宜先透過市府幕僚轉述澄清，下午出席金山甘藷節活動時重申，「現在還是以市政優先，其他都不是我所考慮的。」他要好好的拚市政，還要民眾一起來買金山甘藷，不買非常可惜。

2020選舉韓國瑜
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

何時會郭台銘？ 吳敦義：還在聯繫中

2019-08-18 00:11

何時「吳郭會」？吳敦義：郭台銘非常忙，我也不很清閒

2019-08-17 16:23

接新北競選總部主委? 侯友宜駁：巿政優先

2019-08-17 15:25

影／吳敦義參拜日月禪寺 向住持祝壽

2019-08-17 14:43

吳敦義從台南到高雄遲到 不是與韓國瑜見面

2019-08-17 14:33

吳郭會讓泛藍整合露曙光 馬英九：永抱希望

2019-08-17 11:46

影／力促郭韓團結 吳敦義：結果如何不能確定

2019-08-17 11:15

換柱2.0? 孫大千：自欺欺人的騙局

2019-08-17 08:14

吳敦義今到高雄 是否吳韓會難確定

2019-08-17 00:25

觀察站／吳喊團結 郭解心結？一場變數大戲

2019-08-16 23:57

藍軍整合曙光？郝龍斌牽線 下周「吳郭會」

2019-08-16 23:53

唐德明：楊秋興報「老鼠冤」 沒資格說是為大局

2019-08-16 22:38

羅文嘉：韓國瑜的高峰已經過了 正遞減往下走

2019-07-15 19:18
看更多

熱門文章

獨／找到人啦！韓國瑜的高粱酒原來是他送的

2019-08-17 08:21

滿滿昌粉卻救不了時代力量？大數據告訴你誰才是戰犯

2019-08-17 15:21

蔡英文談香港「一國兩制」 台下喊「豪洨」附和

2019-08-17 15:39

柯文哲立委名單 學姊沒前十…原來又在算計年輕人

2019-08-17 09:00

母在陸經商 黃捷：從不反對對等透明的經貿往來

2019-08-17 11:41

韓國瑜國政顧問團成軍名單看這裡 網羅馬、朱、江團隊

2019-08-17 17:01

被韓國瑜提告 頼坤成：我講他在北農的事，哪件非事實

2019-08-17 10:58

換柱2.0? 孫大千：自欺欺人的騙局

2019-08-17 08:14

被柯P說在醫院陪病很大牌 黃國昌致歉：內疚、難過

2019-08-17 16:56

主張恢復軍公教權益 新黨版「一國兩制台灣方案」曝光

2019-08-17 19:36

林明溱呼籲侯友宜「識大體」 不能讓民進黨繼續執政

2019-08-17 17:34

韓國瑜國政團分20小組 政界學界要角進駐

2019-08-17 17:04

柯文哲爆料選後韓國瑜拒見 諷「魔戒套上去拔不下來」

2019-08-17 16:16

接韓國瑜總部主委？侯友宜親自證實：完全不考慮

2019-08-17 16:12

陳水扁明天能參加一邊一國？ 中監回應了

2019-08-17 17:19

郭柯王「桃園三結義」破局！ 郭台銘確定不出席

2019-08-17 15:18

劍翔無人機身世之謎 以色列否認與台灣合作

2019-08-17 13:19

山區恐坍方土石流 吳德榮：連日大量降雨持續到下周二

2019-08-17 07:08

顧問團成軍 韓國瑜：蔡英文讓「台灣危險、人民貧窮」

2019-08-17 18:26

被柯文哲喻為狐狸 王金平笑：若在意將來如何做大事？

2019-08-17 09:35

蔡衍明要求說什麼 柯文哲：無色覺醒十大主張

2019-08-17 12:05

黃智賢：香港三百多萬人擁外國籍 舉世少見的存在

2019-08-17 18:10

「王柯會」要柯當副手？王金平：有第三人作證「沒有」

2019-08-17 10:48

擬選基隆市長被問入柯文哲政黨？許效舜：現在是基隆黨

2019-08-17 13:27

影／韓國瑜百人國政顧問團成立 8字砲轟蔡英文

2019-08-17 19:00

蔡英文臉書諷盧秀燕 林智堅幼兒照意外曝光

2019-08-17 22:48

郭台銘辦公室聲明 桃園郭柯王「合體同框」確定破局

2019-08-17 15:48

影／捕獲野生小英 大啖逢甲蒸餃、酸辣湯美食

2019-08-17 12:46

代夫出征永康商圈 李佳芬：外界想盡辦法困住韓國瑜

2019-08-17 15:27

韓國政顧問團 林濁水：陣容堅強但弱將必使強兵變弱兵

2019-08-17 20:48

也來比批公文 陳其邁：行政院很操，做得跟狗一樣

2019-08-17 11:22

「扁抓回來、蔡關進去」 楊世光：當選總統一定做到

2019-08-17 23:39

紐時：美售台F-16恐激怒中國 貿易戰複雜化

2019-08-17 07:58

傳郭柯王恐破局？王金平：只要大家有心融合會逐步達成

2019-08-17 09:45

80億美元買F-16V 黃子哲：拿救命錢買戰機？

2019-08-17 23:33

小英台中趴趴走 退警路口舉旗抗議年改不公

2019-08-17 11:09

韓國瑜國政顧問團 蔡辦：對633團隊沒有期待

2019-08-17 21:14

影／韓國瑜找張忠謀「韓張配」？吳敦義：沒聽說

2019-08-17 11:23

國內工具機業慘放無薪假 蔡英文：落實3大案助度難關

2019-08-17 12:48

顧問團成員恐被監聽 張善政要蔡英文到廟裡發誓不打壓

2019-08-17 18:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top