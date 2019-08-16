郭王若參選恐遭開除黨籍？ 名嘴曝可怕下場

2019-08-16 10:12 聯合新聞網 綜合報導



柯文哲（左起）、郭台銘、王金平是否結盟受關注。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統大選在即，國民黨內部整合仍未完成，郭台銘、柯文哲、王金平合作一事也遲遲無法明朗。國民黨中常委姚江臨表示，黨內只會正式提名一個候選人，若出現第二位，就得依照黨規開除黨籍。名嘴朱學恒則認為，王金平從政經歷悠久、郭台銘比國民黨還有錢，若真把兩人開除，恐怕只能面臨敗選命運。

國民黨總統候選人韓國瑜近日風波不斷，黨內為平息內鬨，不只開除前立委陳宏昌黨籍，又以「禁止黑韓條款」對前高雄縣長楊秋興、黨代表敖博勝開鍘。

然而目前郭台銘、王金平兩人依舊動向不明，是否與柯文哲合作也尚未明確公布，甚至有人喊出若兩人參選，就應開除其黨籍。根據《ETtoday新聞雲》報導，國民黨立委林德福表示，「你要是愛中華民國，要是愛中國國民黨，你就不應該分裂，今天你參加這場遊戲就照遊戲規則來走，輸了以後另外才來做其他的操作，我認為一般中間選民，包括所有支持藍軍的，大家都不會接受」。

對此，朱學恒表示，王金平的黨齡與從政經歷悠久，可能比國民黨內八成以上的人都更資深，連馬英九都無法對付，現在恐怕更難做到。

朱學恒說，郭台銘比國民黨還有錢，一個沒錢的政黨，卻要砍到近兩年來最大金主，未來不可能繼續活蹦亂跳。他認為，若國民黨真的祭出黨紀處分、趕走不服從的人，總統大選將只有敗選一個下場。