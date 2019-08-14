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一感兩淚…大數據告訴你韓國瑜為什麼有亡國感

2019-08-14 16:33DailyView網路溫度計 作者／杜聖聰

高雄市長韓國瑜。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
高雄市長韓國瑜。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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亡國感是最近三個月來的新興詞彙，但這不是什麼新鮮事。從1996年總統大選開始，中華民國這四個字，就成為隨時準備夭折的「政治符號」，而且過了廿三年，中華民國還是在地球上活得好好的。不過，近來因為香港反送中事件，成為一些青年朋友熱議名詞，甚至衍生詞「芒果乾」，用以譏嘲國民黨對於此節毫無作為的語詞也接連出籠。另外，亡國感固然有激起民眾「保台抗中」，卻也有人反譏這是「消費香港」，果真是「一個亡國感，兩種辛酸淚」。

這次，我們使用KEYPO大數據關鍵引擎，針對「亡國感」及「移民」二字進行三個月量測，時間是從2019年5月10日起至2019年8月7日。亡國感聲量為16315則，移民則有99884則（見圖一）；兩者呈現低度正相關，聲量趨勢相關程度為0.36（見圖二）值得注意的是，當香港反送中抗議、韓國瑜取得國民黨總統候選人時，兩個名詞均同時飆至新高。

圖一。 圖／DailyView網路溫度計
圖一。 圖／DailyView網路溫度計
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圖二。 圖／DailyView網路溫度計
圖二。 圖／DailyView網路溫度計
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從熱門關鍵字來看，亡國感一詞主要從PTT八卦版的【問卦】而出，也許有感而發，當然在背後企圖帶領議題的意圖明顯。聚焦的人物，主要是韓國瑜和蔡英文。從香港反送中事件，不少年輕朋友認為在一國兩制下，所謂「今日香港，明日台灣」，是以愛鄉護土情感油然而生。對於曾經禮貌性拜會香港中聯辦的韓國瑜，當然疑慮難消；另外，在民進黨「保台抗中」的選舉策略下，不僅要打消紅色媒體入侵台灣，項莊舞劍直指韓國瑜，也讓韓國瑜和亡國感二字關關連性居高不下（見圖三）。

圖三。 圖／DailyView網路溫度計
圖三。 圖／DailyView網路溫度計
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圖四。 圖／DailyView網路溫度計
圖四。 圖／DailyView網路溫度計
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觀察「亡國感」議題強弱，主要看回文則數。民眾接觸此節，從入口網站雅虎新聞進來後，主要接觸到「亡國感」語詞的是信傳媒、雅虎新聞政治版以及上報、放言、新頭殼、風傳媒等，可以看得出來，「亡國感」需要較長篇幅的論述才能說得清楚，相關討論也才能聚焦。

從文章內容也可以看到，「看清韓流真面目」把打敗韓國瑜當成是拒絕紅媒、拒絕一國兩制、拒絕中共代言人的「三合一目標」，也才有機會從厭世的社會氛圍中找回民主信念；資深媒體人鍾年晃也說明，大家亡國感之所以越來越強，主要是因為台灣內部有一群「北京同路人」的媒體與政客，配合中國統戰，不斷吹噓中國是多麼美好，致使國人對自己國家喪失信心，才會產生強烈亡國感。

圖五。 圖／DailyView網路溫度計
圖五。 圖／DailyView網路溫度計
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從社群文章排行來看，許多網民將「亡國感」的討論平台，放置在Youtube的串流電視節目上，例如6月12日東森劉寶傑的《關鍵時刻》談論香港反送中遊行抗議衝突；6月13日，蔡英文總統在民進黨總統初選揭曉後的三立新聞【Live】直播後所做新聞專題；以及周玉蔻在民視主持的《辣新聞152》譏嘲，韓國瑜造勢全台飛揚，卻造成亡國感瀰漫。

值得注意的是來自加拿大的Youtuber《Erin’s Diary 艾琳的日常》，透過Google Analytics 進行「移民」二字分析，發現在7月15日聲量異常飆高，經查為國民黨總統候選人確定為高雄市長韓國瑜所致，網友在後續回言多留有「亡國感」字眼。

圖六。 圖／DailyView網路溫度計
圖六。 圖／DailyView網路溫度計
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在討論區部分，主要是PTT八卦版、政黑板和Dcard論壇的時事版為主。柯文哲批蔡英文時，回文論戰和消遣多提及亡國感字眼；韓國瑜參加國民黨總統初選民調第一、取得參賽權後，網民酸度爆表時多提及「亡國感」；再者，Dcard提及各種被中共統一的方式等，都是網民關注此節的焦點。

從意見領袖觀察，包括人渣文本、黏拔的幸福碎碎念、alice_ko_depp、魔魔嘎嘎、時代力量、蔡伊橙的閱讀筆記等，都提及「亡國感」字眼以及對於保台抗中的堅持，成功引起網友的討論（見圖七）。

圖七。 圖／DailyView網路溫度計
圖七。 圖／DailyView網路溫度計
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從「亡國感」的關鍵字討論度多寡來看，亡國感和芒果乾二字的連結討論最多；其他包括香港、逃犯條例、今日香港明日台灣、明年總統大選絕對是關鍵等字眼也成為網民討論的重點。至於在總統候選人的部分，網民守護的多為「蔡英文總統」，也有少部分指稱亡國感為消費香港的代名詞；絕大多數網民提及亡國感，都與韓國瑜連結，這讓他在未來選舉路上，蒙上難以言說的陰影（見圖八）。

圖八。 圖／DailyView網路溫度計
圖八。 圖／DailyView網路溫度計
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網路正面情緒為2607筆，負面情緒為6184筆，網路正負評（P/N比）為0.42，負評居多，顯示網民眼見香港反送中事件與國內紛擾政情，擔心亡國感迫在眉睫。至於社群活躍度部分，社群關注則數與新聞媒體則數比為10.84，顯示關心此節多為長期浸沉社群的年輕朋友與網民居多，目前主流新聞媒體則慎用「亡國感」字眼，以免引發物議。

全篇未完，完整文圖詳見：杜聖聰／一個亡國感、兩種辛酸淚...大數據告訴你韓國瑜為什麼有亡國感

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