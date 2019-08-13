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不惜一切代價抗爭的意志，從「光復香港」說起

回嗆陳宏昌 韓國瑜：溫良恭儉、再也不讓

2019-08-13 00:13聯合報 記者王敏旭蔡孟妤、鄭媁／連線報導

面對陳宏昌批評，韓國瑜昨晚在臉書發文反擊。圖／聯合報系資料照片
面對陳宏昌批評，韓國瑜昨晚在臉書發文反擊。圖／聯合報系資料照片
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國民黨中評委陳宏昌批評國民黨總統參選人韓國瑜吃喝玩樂、抱女人，還呼籲力挺蔡英文總統，引起黨內強烈反彈，新北市黨部紀律委員會昨決議開除陳的黨籍，黨中央也準備開鍘；韓國瑜競選總部昨寄出存證信函，限期三天道歉，否則提告。

韓：不道歉就告 陳：歡迎來告

韓陣營要求三天內道歉否則提告，據了解，陳宏昌回嗆「我哪裡做錯？這群人就像紅衛兵一樣」，並說「歡迎來告」。

韓國瑜昨晚在臉書以「溫良恭儉、再也不讓」為題發文說，黑韓產業鏈在最近淒淒慘慘戚戚的台灣經濟裡不可不謂一枝獨秀。一開始，他本著「愛與包容」以及「黑韓也算另類台灣拚經濟」的心情，對於那些為了利益不惜泯滅良知的抹黑、抹紅、抹黃等栽贓汙衊者一笑置之。但不得不承認，這世界上就是有些「我只是讓著你、你卻以為我怕你」的白目囡仔。

韓國瑜說，他自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將、也沒醉過一場酒，狎佞風月之事更是避之唯恐不及，真不知道這位陳宏昌先生是著了哪路小鬼的道，居然敢在湧蓮寺的觀世音菩薩面前為了自己的政治利益漫天撒謊、誹謗他人。

韓說，當他聽到陳說「夭壽！這樣以後要怎麼教兒子？」時，立刻決定一定要追究到底、絕不善罷甘休，他希望陳宏昌先生能夠再回到湧蓮寺，好好對著觀世音菩薩的聖面想想這一切的因緣果報，三天之內，等待陳的公開道歉，否則律師團將依刑法第三一○條加重誹謗罪及民法侵權行為，追究相關法律責任。

韓說，很久以前，他就說過「溫良恭儉、再也不讓」，為了整個台灣社會，他真的要開始「常懷菩薩心，當用霹靂手」。不然，政壇一直充斥著這些抹黑不用負責、誹謗不用證據的無恥歪風，哪還有資格談什麼民主價值與人道精神的崇高追求？「所以從今天開始，溫良恭儉、我韓國瑜再也不會讓！」

韓國瑜陳宏昌蔡英文

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