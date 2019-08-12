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嗆韓國瑜 陳宏昌被蘆洲區黨部開除黨籍

2019-08-12 13:44聯合晚報 記者王敏旭／新北報導

蔡英文總統昨到新北蘆洲湧蓮寺參拜時，湧蓮寺主委、國民黨中評委陳宏昌重話批高雄市長韓國瑜、力挺蔡英文。國民黨蘆洲區黨部今天召開考紀委員會，決議開除陳宏昌的黨籍，國民黨新北黨部主委李乾龍說，今下午黨部會再開會，最終結果會報給黨中央。

陳宏昌昨天在蔡總統參拜時，突然說，兒子問他「為什麼國民黨提名一個整天打麻將、吃喝玩樂、抱女人的人當總統？」令他煩惱擔心；他呼籲大家睜大眼睛，維護中華民國政權，台灣絕對不能變成香港第二，還祝蔡英文高票當選。

2020選舉韓國瑜陳宏昌

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