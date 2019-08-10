洪秀柱：若換韓 國民黨會崩盤 陣前換將不可能

2019-08-10 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



如果重演換柱 黨可打包了

國民黨總統大選整合陷入困局，「反韓」陣營甚至期待總統參選人韓國瑜上演「換柱2.0版」，二○一五年「換柱」當事人、前黨主席洪秀柱昨天疾呼，陣前換將絕對不可能，若還要像當年「換柱」一樣「換韓」，國民黨可以「打包」了，將會崩盤。

韓：盼更多人挑戰艱困區

韓國瑜隨後在洪秀柱臉書留言：「洪主席巾幗不讓鬚眉！所謂狹路相逢勇者勝，希望我黨有更多英雌豪傑跳出來挑戰艱困選區，齊心協力重返執政！一起為中華民國、拚了！」洪秀柱前天證實，戶籍已遷到助理在台南東區大智里家中，決心到艱困選區挑戰民進黨立委王定宇，她更呼籲國民黨眾大老，以身作則。

國民黨總統參選人韓國瑜（右）是否重演「換柱」？國民黨前主席洪秀柱（左）昨天表示，陣前換將絕對不可能。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

郭王動向不明「要快整合」

針對鴻海創辦人郭台銘、立法院前院長王金平動向不明，洪秀柱說，她對於國民黨目前的態勢、氛圍很憂慮，「一定要趕快整合」。

黨高層無法直接聯繫到郭

知情人士表示，黨內及大老對整合受阻都相當焦慮，甚至將矛頭指向黨中央和黨主席吳敦義。除了王金平表明不會與韓合作，黨內更用盡各種途徑，試圖與郭台銘溝通，吳敦義周二甚至支開維安人員，在家人陪同下親自拜會郭台銘的表姊夫、台積電創辦人張忠謀，但是到目前為止，黨高層都無法直接聯繫到郭台銘本人。

知情人士指出，郭台銘對初選不滿，甚至一一點名，黨內則透過居間穿梭人士不斷向郭溝通、解釋，包括初選為何不採用手機民調等，但郭一再指出的心結恩怨，旁人都無法解決，這也是溝通無法取得進展的最關鍵。

據了解，對於郭台銘最後是否參選總統，黨內各有解讀和看法，連韓國瑜本人都私下向黨高層表示，他認為郭台銘會參選；但不管最後郭如何決定，黨內只能持續努力溝通，並對所有可能結果預擬因應之道。

郭幕僚：適當場合由郭說明

針對郭台銘的動向，郭的幕僚劉宥彤昨天說，「這件事隨時間、空間轉移，可能會慢慢過去，就等有適當場合，由郭台銘說明」。

洪秀柱昨天被問到當年換柱事件時表示，「你們不出來、我出來」，卻一路在換柱聲中選舉，最後也真的被換掉了，自己雖有遺憾但沒有怨恨，因為這本不是她的人生規畫。

針對黨內不斷有傳言指出，若韓國瑜的聲勢持續走下坡，將重演換柱事件，洪秀柱說：「不可能，若還要像當年換柱一樣換韓，國民黨就可以打包、將會崩盤了。」她表示，上一次換柱後也沒有很好的成績，有了上一次的教訓，「陣前換將不可能」。