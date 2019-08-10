親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨整合困局
總統大選觀測站
柯文哲組民眾黨
利奇馬颱風襲台
政治
軍事
綜合

洪秀柱：若換韓 國民黨會崩盤 陣前換將不可能

2019-08-10 00:08聯合報 記者王寓中／台北報導

如果重演換柱 黨可打包了

國民黨總統大選整合陷入困局，「反韓」陣營甚至期待總統參選人韓國瑜上演「換柱2.0版」，二○一五年「換柱」當事人、前黨主席洪秀柱昨天疾呼，陣前換將絕對不可能，若還要像當年「換柱」一樣「換韓」，國民黨可以「打包」了，將會崩盤。

韓：盼更多人挑戰艱困區

韓國瑜隨後在洪秀柱臉書留言：「洪主席巾幗不讓鬚眉！所謂狹路相逢勇者勝，希望我黨有更多英雌豪傑跳出來挑戰艱困選區，齊心協力重返執政！一起為中華民國、拚了！」洪秀柱前天證實，戶籍已遷到助理在台南東區大智里家中，決心到艱困選區挑戰民進黨立委王定宇，她更呼籲國民黨眾大老，以身作則。

國民黨總統參選人韓國瑜（右）是否重演「換柱」？國民黨前主席洪秀柱（左）昨天表示，...
國民黨總統參選人韓國瑜（右）是否重演「換柱」？國民黨前主席洪秀柱（左）昨天表示，陣前換將絕對不可能。 圖／聯合報系資料照片
分享

郭王動向不明「要快整合」

針對鴻海創辦人郭台銘、立法院前院長王金平動向不明，洪秀柱說，她對於國民黨目前的態勢、氛圍很憂慮，「一定要趕快整合」。

黨高層無法直接聯繫到郭

知情人士表示，黨內及大老對整合受阻都相當焦慮，甚至將矛頭指向黨中央和黨主席吳敦義。除了王金平表明不會與韓合作，黨內更用盡各種途徑，試圖與郭台銘溝通，吳敦義周二甚至支開維安人員，在家人陪同下親自拜會郭台銘的表姊夫、台積電創辦人張忠謀，但是到目前為止，黨高層都無法直接聯繫到郭台銘本人。

知情人士指出，郭台銘對初選不滿，甚至一一點名，黨內則透過居間穿梭人士不斷向郭溝通、解釋，包括初選為何不採用手機民調等，但郭一再指出的心結恩怨，旁人都無法解決，這也是溝通無法取得進展的最關鍵。

據了解，對於郭台銘最後是否參選總統，黨內各有解讀和看法，連韓國瑜本人都私下向黨高層表示，他認為郭台銘會參選；但不管最後郭如何決定，黨內只能持續努力溝通，並對所有可能結果預擬因應之道。

郭幕僚：適當場合由郭說明

針對郭台銘的動向，郭的幕僚劉宥彤昨天說，「這件事隨時間、空間轉移，可能會慢慢過去，就等有適當場合，由郭台銘說明」。

洪秀柱昨天被問到當年換柱事件時表示，「你們不出來、我出來」，卻一路在換柱聲中選舉，最後也真的被換掉了，自己雖有遺憾但沒有怨恨，因為這本不是她的人生規畫。

針對黨內不斷有傳言指出，若韓國瑜的聲勢持續走下坡，將重演換柱事件，洪秀柱說：「不可能，若還要像當年換柱一樣換韓，國民黨就可以打包、將會崩盤了。」她表示，上一次換柱後也沒有很好的成績，有了上一次的教訓，「陣前換將不可能」。

2020選舉韓國瑜郭台銘洪秀柱吳敦義王金平
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

【重磅快評】7旬洪秀柱接戲挺韓 國民黨還能做什麼？

2019-08-09 17:54

【重磅快評】對沒要嫁人的娘 精誠所至金石依舊為開

2019-08-09 16:38

影／「福委會主委當CEO」暗酸韓國瑜？ 劉宥彤：這職務不好嗎？

2019-08-09 16:26

郭台銘參選對韓國瑜有利？ 他提7點指韓粉享受這個快感

2019-08-09 15:34

韓國瑜今參加活動不受訪 競辦發言人何庭歡挑大樑

2019-08-09 12:37

國民黨總統大選恐重演換柱？ 洪秀柱：不可能再陣前換將

2019-08-09 11:50

【即時短評】韓國瑜扮母雞 急需洪秀柱這樣的小雞們

2019-08-09 11:11

拯救國民黨！黃創夏獻三策 促泛藍重新整合

2019-08-09 08:09

羅文嘉：韓國瑜的高峰已經過了 正遞減往下走

2019-07-15 19:18
看更多

熱門文章

強颱利奇馬來襲只有毛毛雨？台北人放假很心虛 台中人很火大

2019-08-09 10:26

福委會主委當CEO暗諷韓國瑜 黃暐瀚：郭台銘99％會選

2019-08-09 09:41

利奇馬颱風凌晨轉北 柯文哲：颱風假多放了

2019-08-09 09:42

強颱利奇馬風雨不強？ 氣象局、專家回應了

2019-08-09 09:08

前一晚發布颱風假是「馬種下的惡果」？ 彭啟明引論戰

2019-08-09 15:07

孫大千：蔡英文、蘇貞昌有九張不敢面對的「芭樂票」

2019-08-09 08:02

颱風來鄭文燦出訪 藍議員：如果韓國瑜在國外會怎樣？

2019-08-09 08:57

利奇馬減弱為中颱！ 花蓮台中苗栗新竹解除陸警

2019-08-09 11:23

會當副手嗎？柯：繼續當台北市長就好 何必這麼麻煩

2019-08-09 11:43

洪秀柱衝擊有限 綠委點名「他」下來選比較有用

2019-08-09 20:58

錯放颱風假？ 林右昌：我和侯友宜皆做了正確的決定

2019-08-09 15:07

更新中／利奇馬來襲！北部百貨9日營業狀況總覽　SOGO、遠百正常營業

2019-08-09 09:01

總統專機飛北京觸法 羅智強：她教唆軍公教自殺要辦嗎

2019-08-09 11:02

花蓮率先解除陸警！ 強颱利奇馬最快上午變中颱

2019-08-09 08:38

台中不放颱風假 盧秀燕臉書掀論戰

2019-08-09 09:43

紙風車重回台中 洪慈庸宣布4場次

2019-08-09 20:25

【重磅快評】7旬洪秀柱接戲挺韓 國民黨還能做什麼？

2019-08-09 17:54

利奇馬為何突然避開台灣？ 氣象專家：和柯羅莎有關

2019-08-09 14:31

蔡大贏韓20%？黃暐瀚質疑民調公司公信力 總經理出面駁斥

2019-08-09 16:04

藍綠大咖的祖墳 每逢選舉就不安！除了馬英九…

2019-08-09 09:00

只求拉下小英？ 他諷刺泛藍賢達要郭董當蔡董小弟的小弟

2019-08-09 11:39

強颱利奇馬暴風圈進入北部陸地 對10縣市構成威脅

2019-08-09 06:33

諷韓國瑜福委會主委選CEO？ 劉宥彤：韓是有誠意的人

2019-08-09 14:48

颱風假多放了！柯P：拜媽祖有保佑 風雨不大不能怪我

2019-08-09 12:00

韓國瑜今參加活動不受訪 競辦發言人何庭歡挑大樑

2019-08-09 12:37

拯救國民黨！黃創夏獻三策 促泛藍重新整合

2019-08-09 08:09

【即時短評】韓國瑜扮母雞 急需洪秀柱這樣的小雞們

2019-08-09 11:11

郭台銘參選對韓國瑜有利？ 他提7點指韓粉享受這個快感

2019-08-09 15:34

傍晚解除利奇馬陸警 氣象局解釋「關鍵50公里」

2019-08-09 15:26

郭台銘與王金平成分裂因子？ 劉宥彤：很多事會過去

2019-08-09 14:41

【重磅快評】對沒要嫁人的娘 精誠所至金石依舊為開

2019-08-09 16:38

王浩宇讚鄭文燦人在日本、心在桃園 詹江村：覺得反胃

2019-08-09 12:18

彭啟明：颱風暴風圈深夜才會脫離 留意持續間歇大雨

2019-08-09 07:19

國民黨總統大選恐重演換柱？ 洪秀柱：不可能再陣前換將

2019-08-09 11:50

颱風利奇馬釀逾4萬戶停電 2924戶仍待復電

2019-08-09 08:31

影／強颱風雨小？蘇揆念氣象局 用民眾語言講專家術語

2019-08-09 13:05

強颱利奇馬最新風力雨量預測 氣象局公布下修原因

2019-08-09 10:16

雙北市長防颱作風大不同 侯友宜：我習慣以身作則

2019-08-09 10:56

颱風出訪惹議！王浩宇：鄭文燦越來越胖 心一直在桃園

2019-08-09 10:59

表態參選南市立委 洪秀柱：南部連魚都是綠的

2019-08-09 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top