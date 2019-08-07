韓國瑜選總統話題多 網友惡搞改編成「珍珠美人瑜」

2019-08-07 17:00 聯合新聞網 綜合報導



有網友將韓國瑜的相關爭議事件改編成歌詞，在網路放上惡搞歌曲「真珠美人瑜」。本報資料照片 分享 facebook

高雄市長韓國瑜自從宣布競選2020總統大選後，外界風浪不斷，近日就有網友將知名卡通歌曲七彩的微風改編，並將韓國瑜過去爭議事件，包含高雄迪士尼跳票、統獨立場等寫進歌詞，變成「珍珠美人瑜」歌曲，甚至親唱放在網路上，讓不少網友大讚太有才啦。

有位網友昨日在社群軟體「Dcard」上發文，表示自己因為早上在臉書社團「靠北文華2.0」上，看到有貼文留言玩起七彩的微風歌詞接龍，而歌詞內容全都跟韓國瑜有關，歌詞內容寫道「記憶裡，最美麗，最動人的接地氣」、「愛上西方赤色天空」、「七大政見 跳票迪士尼樂園」、「一穿雲箭 假裝是庶民心願」、「就算帶職 也會有發財夢」，諷刺韓國瑜擔任高雄市長政見跳票、跑去參選總統和統獨立場等爭議。

於是，這名網友的朋友便將這些歌詞整理好，唱成歌曲放在Dcard上，並笑稱這首歌是「真珠美人瑜」歌曲，並說這首歌「真的是...有夠不違和」。貼文一出後，許多網友紛紛大讚這首歌的改編功力，「我快笑死 歌詞很可以」、「真的毫無違和感 這很可以」、「看到喜歡的歌為了某人被改編，該笑還是該哭XD」、「怎麼突然不小心唱出來了」

但也有網友替韓國瑜發聲，表示「你可以不要這樣說韓市長嗎？他是我們全高雄人民的唯一希望........我們在颱風天才能免於淹水之災欸～」、「其他不懂韓市長辛勞的人通通給我閉嘴，大家都沒資格這樣消遣他!」