親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲組民眾黨
韓國瑜競選起跑
總統大選觀測站
新課綱科技教學
政治
軍事
綜合

北市府：尚未進入颱風警戒範圍 北北基明正常上班課

接近台灣時強度最強！ 中颱利奇馬海上警報發布

韓國瑜選總統話題多 網友惡搞改編成「珍珠美人瑜」

2019-08-07 17:00聯合新聞網 綜合報導

有網友將韓國瑜的相關爭議事件改編成歌詞，在網路放上惡搞歌曲「真珠美人瑜」。本報資...
有網友將韓國瑜的相關爭議事件改編成歌詞，在網路放上惡搞歌曲「真珠美人瑜」。本報資料照片
分享

高雄市長韓國瑜自從宣布競選2020總統大選後，外界風浪不斷，近日就有網友將知名卡通歌曲七彩的微風改編，並將韓國瑜過去爭議事件，包含高雄迪士尼跳票、統獨立場等寫進歌詞，變成「珍珠美人瑜」歌曲，甚至親唱放在網路上，讓不少網友大讚太有才啦。

有位網友昨日在社群軟體「Dcard」上發文，表示自己因為早上在臉書社團「靠北文華2.0」上，看到有貼文留言玩起七彩的微風歌詞接龍，而歌詞內容全都跟韓國瑜有關，歌詞內容寫道「記憶裡，最美麗，最動人的接地氣」、「愛上西方赤色天空」、「七大政見 跳票迪士尼樂園」、「一穿雲箭 假裝是庶民心願」、「就算帶職 也會有發財夢」，諷刺韓國瑜擔任高雄市長政見跳票、跑去參選總統和統獨立場等爭議。

於是，這名網友的朋友便將這些歌詞整理好，唱成歌曲放在Dcard上，並笑稱這首歌是「真珠美人瑜」歌曲，並說這首歌「真的是...有夠不違和」。貼文一出後，許多網友紛紛大讚這首歌的改編功力，「我快笑死 歌詞很可以」、「真的毫無違和感 這很可以」、「看到喜歡的歌為了某人被改編，該笑還是該哭XD」、「怎麼突然不小心唱出來了」

但也有網友替韓國瑜發聲，表示「你可以不要這樣說韓市長嗎？他是我們全高雄人民的唯一希望........我們在颱風天才能免於淹水之災欸～」、「其他不懂韓市長辛勞的人通通給我閉嘴，大家都沒資格這樣消遣他!」

2020選舉韓國瑜
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

柯文哲批得意忘形 王淺秋：韓市長祝他生日快樂

2019-08-07 12:40

郭、韓88碰面因颱風取消？王淺秋這樣說

2019-08-07 12:35

韓國瑜揭露「選舉最大秘密」 大家紛紛跟進洩密

2019-08-07 12:11

抗韓戰神來台中選的理由？阻止韓國來的魚游到總統府

2019-08-07 11:55

誰減0誰加0？郝明義點評蔡韓柯郭

2019-08-07 11:53

李豔秋促藍組「復仇者聯盟」 韓總統、朱副手、郭閣揆

2019-08-07 08:07

韓國瑜喊話整合 吳敦義：赴湯蹈火「我也無怨無悔！」

2019-08-06 18:26

羅文嘉：韓國瑜的高峰已經過了 正遞減往下走

2019-07-15 19:18

熱門文章

驚！謝長廷、謝維洲斷了父子關係 謝維洲改名張維洲

2019-08-07 08:30

士兵七夕凌晨連開3槍爆頭慘死 官兵議論紛紛

2019-08-07 10:59

兩歲維洲伸手要讓抱...謝長廷夫婦領養後父子情深

2019-08-07 10:43

柯文哲轟蔡英文幕僚貪汙 連勝文：想與柯合作的人應看

2019-08-06 21:44

雷倩深夜在臉書表示：今天迎戰東廠 直球對決！

2019-08-07 01:26

蔡英文、柯文哲徹底撕破臉 與她身邊的她有關？

2019-08-07 08:00

郭柯將合拚2020？郭台銘：相關報導內容胡說八道

2019-08-07 16:02

蘇貞昌推9項政績 孫大千：這不是作文比賽

2019-08-07 08:52

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top