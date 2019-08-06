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韓國瑜自爆「選舉最大祕密」影片瘋傳 館長、網友玩起照樣造句

2019-08-06 11:19聯合新聞網 綜合報導

經過黨內初選一番廝殺，高雄市長韓國瑜確定將代表國民黨參戰2020總統大選。有網友挖出他接受趙少康節目的專訪，談到「選舉最大的祕密」，沒想到韓國瑜竟回應「就是票多的贏，票少的輸」，此話一出讓不少人傻眼。館長得知此事後，也依樣畫葫蘆在臉書發文嘲諷，批評這根本就是在「講幹話」。

趙少康在節目中訪問高雄市長韓國瑜。 圖擷自少康戰情室
趙少康在節目中訪問高雄市長韓國瑜。 圖擷自少康戰情室
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韓國瑜在上個月底接受趙少康專訪，韓在專訪一開頭，表示「2020年是中華民國的生死保衛戰」，同時不忘批評民進黨執政「把台灣經濟越帶越差」，希望認同中華民國的選民都能支持他參選總統。

隨後主持人趙少康對韓國瑜提問，贏的策略究竟是什麼？韓接著充滿自信地回應，選舉的最大秘密，很多人都猜不透、看不了解，指出「選舉的最大秘密就是票多的贏，票少的輸」。

高雄市長韓國瑜解析選舉最大的祕密。 圖擷自少康戰情室
高雄市長韓國瑜解析選舉最大的祕密。 圖擷自少康戰情室
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該段受訪畫面被網友翻出來轉傳，網紅館長得知後，便在臉書「照樣造句」發文調侃，「今天一個偉人說了一個道理，賺錢的秘訣就是~賺多的賺錢，賺少的沒有賺……」，且在文末不改大砲性格，附上一句「X你老師講幹話」。

此文一出引起不少網友留言模仿，「在非洲每60秒就有1分鐘過去」、「年輕人要買房有個辦法，就是多存錢」、「看的懂就知道，看不懂的就不知道」。更有網友舉出初選辯論時的金句，「浴缸要有很多水，水要有塞子，這樣才能泡澡」，笑說每天都有經典語錄。

2020選舉韓國瑜趙少康館長陳之漢
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