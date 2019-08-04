觀察站／國民黨桃園大團結 韓怎搞定王郭？

2019-08-04 01:14 聯合報 本報記者呂開瑞 聯合報 本報記者 張裕珍



鴻海前董事長郭台銘（左）回台動向，備受各界關注。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

韓國瑜第一支穿雲箭射進桃園，採中低度動員，意在蓄積能量，但過程中國民黨六名立委參選人緊跟合體，儼然有母雞帶小雞的架式，也見無黨聯盟相助，除展現藍軍大團結，也是陸軍實力的展示，成為韓打總統大選的初期「範本」。

韓國瑜桃園這場參選起手式的指標意義，在於陸軍的動員系統和韓國瑜母雞角色的初體驗。從七月確定韓要到桃園之後，無論國民黨議會黨團與黨部全都動起來，議長邱奕勝角色更為重要，他積極安排，除了號召黨籍議員參與，也尋求無黨團結聯盟相挺，並聯繫農漁會人士到場互動，六位提名立委參選人無不提早動員、全力配合，就是希望衝高氣勢，要搶六席全壘打，無黨籍議員看在眼裡直呼「好久沒看到國民黨玩真的！」

韓國瑜昨天十站行程，邱奕勝和六名立委參選人全程陪同，幾乎各級民代和地方意見領袖都與韓會面，用意在點、線、面的串連，讓韓在短時間接觸主要的人脈、深入桃園，收最大綜效。韓國瑜的桃園行也可以看成國民黨完成提名後，總統與立委合體的暖身或前哨戰，讓各縣市先熟悉這樣的造勢方法，做為往後修正的重要參考。

韓國瑜桃園行除拜宮廟、接觸人群，還安排與立委參選人實地探訪農家、漁民，展現他接地氣的一面，忠貞韓粉到場力挺炒熱氣氛，多少對藍軍有鼓舞作用。整體鋪排看不出缺點，就看往後到其他縣市有無修正作法。只不過看似熱烈的氣氛、狀似團結的排場，韓國瑜頭頂仍有烏雲未散，除了王金平堅持「參選到底」，還有引人關注的郭台銘與王金平會面、柯文哲與郭台銘合作等變數，都讓藍軍的總統之路變得更詭譎。