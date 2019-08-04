韓大選起手式攻桃園 批蔡總統不愛國

2019-08-04 00:52 聯合報 都會社會中心記者／桃園報導



母雞帶小雞 韓力拚桃園6席立委全壘打

韓國瑜昨訪桃園作為參選總統的起手式，一連到九大宮廟參香祈福，晚間到藍營票倉中壢造勢。韓致詞批蔡英文執政三年半，台灣人民過得好苦，無能總統把台灣愈帶愈窮，並酸「從未看過總統這麼不愛國，從沒喊過中華民國」。他高呼「不要問政府為你做什麼，要問你為政府，投票給了什麼人？」要鄉親拿出選票改變中華民國。

韓國瑜昨天最後一站造勢與桃園六名黨籍立委參選人陳學聖、魯明哲、呂玉玲、吳志揚、萬美玲與陳根德合體，全程陪韓跑行程的議長邱奕勝也同台，台南市議員謝龍介也北上相挺，會場打出「一枝穿雲箭，青天白日重新見」口號，營造藍營大團結氣勢。

高雄市長韓國瑜（右）昨天到桃園八德龍山寺參拜，大批韓粉到場支持。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook 韓國瑜先說明首站到桃園的原因，他說，高中時在龜山迴龍求學，常搭車往返桃園區，對桃園有深厚感情，選擇桃園當作他的第一站，也代表他對桃園鄉親的高度期待。

韓國瑜對著台下密密麻麻的支持者說，支持者絕非搭遊覽車動員而來，大家兩眼始終炯炯發光，是熱切期待台灣愈來愈好的眼神，接著話鋒一轉批蔡政府施政，韓從台灣頭跑到台灣尾、都市到鄉村，台灣經濟疲軟、信心喪失、人才出走且兩岸緊張，絕大部分台灣人都害怕現在、擔心未來。

韓說，政治人物手上有權力，從政若不能讓人民安居樂業，有何顏面和資格？民進黨手上有權力卻吃香喝辣，連總統專機都可以走私菸。蔡英文執政三年來從清廉、勤政、愛鄉土，轉為貪汙、腐敗、貪權利，繼續下去台灣怎得了？

韓國瑜表示，他從沒看過總統這麼不愛自己的國家，蔡英文三年半沒喊過中華民國，總說「這個國家」，這到底是哪個國家？韓認為台灣不能再閉關鎖島下去，若大家再給民進黨執政四年，台灣會黯淡無光沒前途，拜託大家支持國民黨勝選，才能走向光明。

「不要問政府為你做什麼，要問你為政府，投票給了什麼人！」韓也說，大家把手上神聖一票投給什麼立委、總統，就會有不一樣的國家，台灣沒道理過得這麼辛苦。對於蔡政府藉香港反送中打出保護主權牌，韓認為這是民進黨的執政悲哀，更操作說他當選後會賣台、五星旗滿天飛，真是可憐又可惡，選民要用選票當武器終結民進黨。

韓國瑜結束造勢後，在中壢的海鮮餐廳與六名立委參選人、黨部主委楊敏盛及近四百名國民黨員與幹部聚會，韓說，桃園是藍軍重要的大本營，盡全力動員，六席立委一定可以順利過關，如果二○二○年再輸掉，國民黨前途會非常悲慘，可能會土崩瓦解，再次呼籲一切以大局出發。而民進黨如果輸掉，保證會像妖怪一樣，手斷了明天再長出一隻手，還是一個強大的反對黨。（記者鄭國樑、曾增勳、張弘昌、張裕珍、曾健祐、呂開瑞、高宇震）