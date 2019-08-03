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韓「誠心、耐心、信心」拚整合 起手式2大內憂

2019-08-03 00:43聯合報 記者楊濡嘉邵心杰王寓中／連線報導

立法院前院長王金平拒絕當副手之事，高雄市長韓國瑜昨天不願多談。 記者劉學聖／攝影
立法院前院長王金平拒絕當副手之事，高雄市長韓國瑜昨天不願多談。 記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今展開提名參選總統後的基層之旅，首站選定民進黨執政最大縣市桃園市；由於立法院前院長王金平婉拒出任副手，重申參選到底，鴻海前董事長郭台銘動向未明，韓郭會始終敲不定，讓韓的起手式充滿內憂。

韓國瑜昨天強調，仍會以「誠心、耐心、信心」為原則，推動黨內的整合問題。韓強調，他對黨內政治領袖對國民黨的熱愛有完全的信心，衷心期盼能和有志之士共同打拚，改變台灣的命運。

王金平重申 參選到底

王金平昨出席南一中新任校長就職典禮，首度公開已婉拒韓邀請擔任副手，強調「一定參選到底」，至於是否跟台北市長柯文哲的台灣民眾黨合作？他表示，未來再說。

據了解，上月廿七日，國民黨前主席連戰邀韓、王見面，席間沒有談到副手的事，廿九日連戰再受韓請託邀王見面，王知道可能是要談副手的事，即婉拒見面。

王金平昨表示，參選到底這句話他從來沒有變過，他說的話都算數，未來情勢發展，「只有上天知道」。婉拒韓邀請任副手，是因為韓可以考量的人選非常多。

近期是否還與韓會面？王金平說，連戰應該還在安排，但他有跟連戰說「慢一點，沒有說不要」。

韓郭何時會 始終敲不定

至於韓郭會，韓陣營表示，韓初選結束後就曾打手機給郭台銘，不過並未接通，也有傳簡訊並透過前立委周守訓傳話，表達期盼與郭會面，相信郭有完整接收到訊息。郭返國前，再度透過管道尋求會面機會，尚未得到回應，但對郭熱愛黨國有完全信心。

韓國瑜大選起手式選定桃園，不無向民進黨宣戰的意味。黨籍立委陳學聖表示，韓今天一口氣要參拜九間寺廟，因為寺廟是能反映民意所在，晚上在興仁公園與支持者「相見歡」。

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