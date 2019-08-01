總統大選暖身 韓國瑜周六桃園起跑

高雄市長韓國瑜八月三日造訪桃園市基層，還安排一場五萬人小型造勢，為總統大選暖身。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜獲國民黨提名參選總統的第一個假日，八月三日從綠營執政的桃園市起跑，一整天安排十個行程，除到廟宇參拜，還安排一場五萬人小型造勢，為總統大選暖身。

此外，韓國瑜昨天證實已邀行政院前院長張善政擔任競選總部國政顧問團總召集人，兩岸政策部分會在集思廣益後向各界說明他的立場與想法。

他說，兩岸政策應符合台灣二千三百萬人民需要和福祉，張善政和他都有表述，但不管怎麼樣「和平繁榮、互利共贏」是最高追求目標。

鴻海創辦人郭台銘昨天回台，韓國瑜說，會馬上聯絡，盡快去拜訪。

國民黨桃園市黨部主委楊敏盛、桃園市議長邱奕勝及六名立委參選人陳根德、吳志揚、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、陳學聖，昨揮舞小國旗高喊「藍軍起跑，桃園領航」，宣布韓國瑜八月三日到桃園參加參香祈福等一系列活動。

邱奕勝說，地方原計畫舉辦廿萬人大型造勢活動，為韓的第一站衝好采頭，但韓傾向「基層拜訪」；討論後決定採「中間值」，仍以基層拜訪行程為主，最後在可容納五萬人的中壢區興仁公園舉行小型造勢結尾。

立委陳學聖表示，桃園雖為民進黨執政，但馬英九在二○○八年總統大選桃園贏卅萬票，朱立倫選桃園縣長也贏廿萬票，代表桃園只要整合成功就有機會勝利；就目前氛圍來看，「過去閃躲的人都回來了」，選情樂觀。

八月三日韓國瑜首站到龜山重要信仰中心壽山巖，前立委陳根德說，預估這一站會湧入兩萬人，總統投票日是明年一月十一日，壽山巖門牌正巧是一百一十一號，代表藍軍「一定」勝選。