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「我開口沒酒味」 韓國瑜嗆蘇貞昌酸氣沖天

2019-07-31 14:25聯合晚報 記者謝梅芬／高雄報導

高雄市長韓國瑜今天說，他開口沒有酒氣，但行政院長蘇貞昌卻酸氣沖天。 記者劉學聖／...
高雄市長韓國瑜今天說，他開口沒有酒氣，但行政院長蘇貞昌卻酸氣沖天。 記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天上午證實已邀行政院前院長張善政擔任他競選總部的國政顧問團總召集人，已經確定，有很多位學者、專家，還有一些政府官員要跟張善政合作。韓國瑜說，未來和平、繁榮、互利共贏是他最高追求目標。

外傳鴻海創辦人郭台銘今天回台灣，韓國瑜說，他還在繼續等待，「我想會等一下，如果確定他回來，我想會聯絡一下。」

至於行政院長蘇貞昌酸韓國瑜是「開口就是酒味」，韓國瑜再次強調，「我開口沒有任何酒味，倒是蘇院長還沒開口就酸氣沖天」。

韓國瑜說，高雄市政府有幾個人沒有喝醉酒的權利，包括警察局、消防局、高雄市長本人。他的個性喜歡喝酒、聊天、唱歌、跳舞，跟朋友天南地北、嘻嘻哈哈，這是他的個性。

他說，在當市長後，從來沒有喝醉過一次，但跟朋友之間、接待外賓，喝酒也是基本的禮貌，如果應酬上的需要的話，這個是很正常的人之常情。他還是覺得蘇貞昌講的太嚴重，講話酸氣沖天。

持續向郭表達會面誠意

【記者林麗玉╱台北報導】郭柯合傳聞不斷，恐影響國民黨總統提名人韓國瑜的選情。韓營人士表示，韓國瑜會持續展現對郭台銘的誠心、耐心及信心，持續向郭表達希望會面、深談。至於接下來的選戰主軸，韓國瑜會持續爭取年輕、知識、經濟選民的支持，只要補足這三大塊，柯文哲選不選，都無法影響韓國瑜的選情。

郭柯攜手挑戰2020傳聞不斷，韓營人士表示，韓國瑜持續向郭表達希望會見、深談，目前仍在等待當中。韓也會持續向郭展現三心，包括誠心、耐心、及郭台銘對國民黨忠誠度有信心。韓營人士認為，目前都是謠傳，郭陣營也都有一一澄清，所以郭台銘的動向，還是要等郭返國後，才有更明確的談話及方向。

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