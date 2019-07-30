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支持韓國瑜 台中派系大老總動員

2019-07-30 19:21台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

台中縣前議長林敏霖證實將和前縣長廖了以邀訪地方人士，表達對韓的支持。（photo...
台中縣前議長林敏霖證實將和前縣長廖了以邀訪地方人士，表達對韓的支持。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
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台中市地方派系動起來！國民黨正式提名韓國瑜為總統候選人後，台中縣前縣長廖了以、前議長林敏霖與前副議長何泗聰、前縣黨部主委李耀群等人，預計在8月中下旬具名邀請原縣區地方泛藍人士在豐原聚會。雖然是以秋季聯誼餐會為名，但實際上是為了表達對韓國瑜的支持。

日前韓國瑜原訂到台中拜會紅、黑派大老，但因高雄豪大雨需要親自坐鎮，而未能成行。由於韓國瑜已確定由國民黨提名，地方人士決定在八月中下旬以聚餐為名，表達對韓國瑜的支持。

由廖了以、林敏霖等人共同具名的邀請對象，主要是廖了以擔任兩屆縣長、及林敏霖擔任兩屆縣議長期間的縣議員、地方農會理事長及總幹事、鄉鎮市長及代表會主席等。雖然這些地方人士有不少已經退出政壇、或不再參與地方事務，但林敏霖受訪時指出，「我們這些老的還是可以互相走動走動，連繫舊有感情」，並共同表達對韓國瑜的支持。

林敏霖表示，這場餐會只是與舊有藍營同僚一起聚餐。前縣長廖了以曾任第11、12屆縣長，他則擔任過第12、13屆議長。透過邀請大家聯誼，不分地方紅黑派或第三勢力，大家互相連繫感情。雖然不是一場正式的支持造勢活動，但確實是為表達對韓的支持。後續的大型支持活動，會再擇適當時機推動。

據了解，曾經與胡志強競選第一屆台中直轄市長的立法院長蘇嘉全，上周即到霧峰邀請地方農會人士餐聚。曾任農委會主委的蘇嘉全，在與胡志強競選時，差點讓胡志強翻船，胡僅小贏蘇3萬餘票。顯然，兩黨私底下的動員開始大力動起來。

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