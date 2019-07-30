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韓國瑜民調聲勢下滑 韓粉收斂盤整？

2019-07-30 13:41世界日報 記者謝雨珊／洛杉磯報導

距離2020總統大選只剩下半年，根據聯合報最新民調，無論藍綠對決或三強爭霸，韓國瑜聲勢都較一個月前民調下滑6到11%，未決定者則上升7到12%，民意轉趨觀望。蔡英文也同步下滑六個百分點，韓、蔡兩人支持度差距變小，幾乎打成平手。南加政治評論員認為，民調落差與時事有關，目前下定論還太早。

另外，根據台灣七家媒體從7月17日至29日公布的最新民調則顯示，蔡韓柯三人若同時競選，由韓領先，但蔡緊追在後，蔡韓兩人支持度已非常接近。

韓是靠著非典型國民黨員崛起，民調目前比蔡英文或柯文哲高，但南加大教授駱思典 (Stanley Rosen) 強調，民調真的僅供參考，民心會隨著時事與經濟變化，現在要說誰更有勝算，言之過早。

政治觀察員吳程遠表示，民調不等同於選票，但值得參考。韓民調較一個月前大跌，主因在他已正式獲提名，讓之前熱烈表達支持者走向放空期，抱著不能太激動的姿態保護韓，以免過於猛烈導致韓受創，可謂韓粉熱情的盤整。泛藍團體看似要有共識，大家都以勝選為目標，不過年底的民調，才是分勝負參考依據。

政治評論員莫大軍表示，無論柯是否參選，韓民調依舊領先，即使現在韓與蔡支持度相近，但有眾多韓粉支持，且忠誠度非常強韌，然而韓票源多來自40歲以上，19至40歲間的選民支持度較少，這是韓未來努力的方向。

除了藍營成功整合很重要，莫大軍認為，韓粉態度也是能影響韓勝敗的關鍵，這段時間有不少人嚴厲批評韓粉表現，有些人也許會因為看不慣韓粉的態度，不願投票給韓。

雖然蔡民調下滑程度不高，不過莫大軍指出，近期蔡的私菸風暴還在持續中，這可能令蔡下一次民調再次滑落，並讓韓調回升，最終得看私菸風暴是否嚴重發酵。但私菸風暴對明年初選情可能影響不大，因為台灣選民頗健忘。

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