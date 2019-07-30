觀察站／韓國瑜端出政績 唯一解藥

2019-07-30 13:56 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 賴于榛



國民黨2020總統參選人高雄市長韓國瑜定調「市政即選舉」，但從登革熱疫情、水患等，都被行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁猛轟「想北漂、高雄沒市長」。市政成績單遭緊咬，若韓短時間拿不出有效政績，等於是做球讓政院猛攻，繼續面對歷任高雄市長沒有過的「高強度」檢驗，必須繃緊神經，市政當自強。

民進黨定調2020大選要嚴加檢視韓國瑜市政，甚至一度打算「以韓治韓」，靠被動式檢驗，期待韓國瑜在處理市政議題時「自爆」，明顯看不起韓國瑜，能有多少治理能耐。

719高雄淹水，韓國瑜考題立馬就來，先是被質疑淹水時神隱，只推副市長李四川勘災，更在李四川出面解釋勘災讓專業的來之後，翌日又現身視察，讓外界霧裡看花。

同時韓國瑜要求中央比照去年補助淹水戶，卻又被行政院打臉要先初估淹水戶並由地方政府提報，最後中央雖核定淹水救助金，但反將韓國瑜一軍，寫明高市府坦承「此災情規模雖不及107年0823水災」，可行政院關切災民因此核定，並讓韓的昔日對手陳其邁在高雄視察時能帶著「中央好消息」宣布，完全沒有討到便宜。

事實上，氣候變化劇烈，總統府祕書長陳菊在高雄治水多年，原先主打滯洪池防汛，卻在去年823豪雨遭到嚴格檢視，也讓當時參選時說盼延續陳菊治水方法的陳其邁繃緊神經，明白說出應該沒有市長會承諾未來不淹水，這可見治水本來就是高雄市的重要課題。

韓國瑜得在淹水問題後學到教訓，市政當自強拿出有效政績，才能突破這史上對高雄市長最嚴格的檢驗，證明自己的能力。