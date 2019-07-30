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郭LINE回傳關公圖 劉宥彤透露郭台銘下一步計畫

2019-07-30 10:22聯合新聞網 綜合報導

國民黨全代會28日舉行，正式提名韓國瑜為國民黨總統候選人，然而初選落敗的鴻海創辦人郭台銘人在國外缺席，對於郭缺席全代會，郭幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤日前表示，郭預計八月初返台，若有後續動向會再跟大家報告。

不過就在昨晚的「年代向錢看」節目中，劉宥彤卻意外透露郭台銘下一步計畫。她指出，看到近日老虎軍團郭粉們的連署，覺得大家都很辛苦，早上太陽很大，下午還下大雨，甚至還有人直接搬影印機到現場去。

「我們最近也是想說，把一些支持我們的郭粉，並不是說把大家做什麼整合，而是希望跟大家見見面，讓大家知道一下說郭台銘要回來跟大家辦郭粉粉絲見面會。」

不管未來會是怎樣，她感謝大家過去三個月對郭台銘的支持，而對於郭粉的連署，她也有傳訊息跟郭台銘講，想說是不是應該要勸大家不要做這樣的事，不過郭的回答滿奇妙的，只是說「天氣很熱，叫他們要多喝水，要小心安全」，然後還回傳了一個關公圖。

她表示，郭目前人在歐洲度假旅遊，順便去拜訪一些客戶，因為三個月前交棒鴻海的時候其實滿趕的，這次旅程也有安排一些比較長期的客戶，甚至去捷克那邊的廠看一下，還有合作方那邊也要去打個招呼。劉宥彤解釋，郭這次的歐洲行程安排得滿密集的，所以倒不是說他故意不來參加全代會。

值得注意的是，主持人陳凝觀另外問及，外傳劉已經跟台北市政府顧問蔡壁如有了溝通的窗口及連線，劉坦承「那天跟她打了個電話」，主要是聊柯文哲又針對郭發表了什麼言論，「如果有什麼新聞讓我們先了解一下，可能柯市長講的意思到底是什麼？讓我們有個準備。」

郭台銘動向不明，備受矚目。 圖／聯合報系資料照片
郭台銘動向不明，備受矚目。 圖／聯合報系資料照片
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