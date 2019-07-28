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聯合報民調／藍綠對決韓蔡平手 三強爭霸韓暫領先

「不對稱選舉」 韓國瑜：蔡拿槍砲 我只有小水果刀

2019-07-28 23:58聯合報 記者羅紹平蔡孟妤王慧瑛／連線報導

高雄市長韓國瑜昨天表示，總統選舉蔡英文總統手上拿的是洋槍洋砲，他只有一把小水果刀...
高雄市長韓國瑜昨天表示，總統選舉蔡英文總統手上拿的是洋槍洋砲，他只有一把小水果刀，圖為他到台東見熱情韓粉。記者羅紹平／攝影
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國民黨二○二○總統參選人高雄市長韓國瑜昨天表示，總統選舉蔡英文總統手上拿的是洋槍洋砲，他只有一把小水果刀，對他及國民黨都是一場不對稱、不公平的選舉，但蔡英文倒行逆施，民心思變是他勝選最大信心的依靠。

韓國瑜昨上午甫獲國民黨全代會提名成為二○二○總統參選人，傍晚趕赴台東向前縣長吳俊立、台東縣議長兼國民黨台東縣黨部主委吳秀華兄妹已故父親吳丁伏靈前捻香致意；接著前往台東市杭州路與韓粉見面，現場「凍蒜」聲不斷。

媒體問韓對二○二○大選有沒有信心，韓國瑜說，蔡英文執政三年多，讓台灣民主至少倒退卅年，所有倒行逆施，全台灣人民看得清清楚楚。

韓國瑜說，選舉到了，蔡英文把國家資源運用得淋漓盡致，準備用國家資源打這場選戰，二○二○總統大選他來說，是一場資源不對稱、武器不對稱的選戰，「我們有的就是民心」。

韓國瑜表示，蔡英文手上有的是洋槍洋砲，他只有一把小水果刀，但民進黨千算萬算，沒有算出來民心思變，「這也是我最有信心的地方」。韓還說，他相信台北市長柯文哲也有強烈的意志，「二○二○年讓我們大家全力以赴」。

韓國瑜前天北上見前總統馬英九，晚上與立法院前院長王金平餐敘。韓說，與馬、王見面談選情，過程與氣氛融洽，都聊台灣現況、國民黨處境，大家非常擔心台灣的未來，期待國民黨要團結。被問到是否談到鴻海創辦人郭台銘，韓說「沒有談這些」。

2020選舉韓國瑜蔡英文

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