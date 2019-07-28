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藍全代會今登場 嚴防嗆韓破壞團結

2019-07-28 00:03聯合報 記者王寓中謝梅芬江婉儀陳雅玲／連線報導

國民黨全代會今天將正式提名通過高雄市長韓國瑜（左）為總統候選人。韓昨天到新北市參...
國民黨全代會今天將正式提名通過高雄市長韓國瑜（左）為總統候選人。韓昨天到新北市參加高雄勞工局辦「開薪回高雄」徵才活動。 記者葉信菉／攝影
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國民黨今天召開全國代表大會，正式通過提名高雄市長韓國瑜為總統候選人，韓國瑜將發表參演說，內容包括兩岸、人民發財、經濟等議題，以及如何喚起國民黨員團結的心，並喚起民眾了解台灣處境的艱困。由於鴻海創辦人郭台銘的支持者動作不斷，為營造團結勝選氣勢，黨中央全力戒備，嚴防全代會出現嗆韓的動作，讓團結走調。

韓國瑜昨晚接受趙少康專訪時表示，中華民國面臨內外夾攻，內有台獨外有中共，因此明年選舉將是中華民國保衛戰，談及自己的兩岸政策，韓說，他承認九二共識、一中各表，堅決反對台灣像香港和澳門一樣一國兩制；蔡英文的兩岸牌，則是把「害怕」灌到人民的腦袋裡，但兩岸關係緊張，對台灣沒有好處，要持續保有台灣的民主自由，兩岸必須和平交流。

全代會場所在的新北市板橋體育館，今天場外至少會有四個團體，包括韓粉的加油團、藍天行動聯盟，反對簽定和平協議的台大學生及台獨團體；在場內，花蓮縣黨部前主委鄒永宏率眾抗議的行動雖已被排除，但挺郭鷹派是否嗆韓，黨中央不敢大意，嚴陣以待。據了解，黨中央在場內布署廿位以上的保全及近六十位青年團志工，場外警方布署也接近三百人。

此外，反韓勢力也動作不斷。除日前韓妻李佳芬的農舍被檢舉，雲林縣政府本月廿三日接到匿名檢舉，指位在西螺埔心段的李佳芬娘家祖墳涉嫌違法設置，西螺鎮公所已訂八月一日會同縣府、水利會到場會勘，釐清是否有違法。

全代會前夕，黨主席吳敦義昨晚參加海外黨代表餐敘時，也喊話籲黨內團結。他表示，既然國民黨已經透過完整、透明化且公平的民調機制，產生黨的總統候選人，就不希望有任何人再參與總統選舉，期待不管是哪一個粉，都應該「非藍不投」。全代會主軸是「革新團結、重返執政」，大造勢時，屆時立法院前院長王金平也將與韓國瑜同台。

2020選舉韓國瑜李佳芬吳敦義一中各表趙少康郭台銘王金平蔡英文
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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