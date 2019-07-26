李佳芬祖墳遭檢舉 雲林水利會追徵土地使用費

2019-07-26 20:20 中央社 雲林縣26日電



李佳芬。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在西螺埔心的祖墳，遭檢舉違法設置在農地。雲林縣政府民政處今天表示，已行文西螺鎮公所釐清，土地出租人雲林農田水利會表示，已追徵土地使用費。

雲林縣政府民政處副處長陳良駿指出，23日傍晚接到匿名檢舉，指稱位在西螺埔心段的李佳芬祖墳，涉嫌違法設置墳墓，24日已行文所在地主管機關西螺鎮公所，實地查處墓地所有人及釐清土地使用規定。

出租土地的土地所有權人雲林農田水利會財務組指出，水利會委員李明哲（李佳芬胞弟）主動承租土地，從民國101年開始租用6年，每年繳租金新台幣3萬多元，最近一次續約在107年1月1日，可承租到112年12月止。

雲林農田水利會財務組表示，隨著科技進步，地籍資料愈見釐清，才知道已設10多年以上的李家祖墳在水利會土地上，李明哲也主動承租，對於位在都市計劃區內農業區的土地使用規定，考量民俗風情會審慎處理，並已追徵5年土地使用費10多萬元。

西螺鎮公所表示，李家祖墳設於89年，而殯葬管理條例在91年新頒布，規定農地或建地不得有殯葬等形式，基於不溯既往原則，李家祖墳不在此限，只是設墳時應申請而未申請，將與相關單位實地會勘以釐清疑點。

雲林縣政府農業處表示，並未接到相關單位或人員，詢問有關李佳芬祖墳土地使用的相關問題，墳墓設置管理條例新修定農地不得設置墳墓，主管機關在殯葬管理單位，農業處並非主管機關，若接到會勘公文，將會同釐清狀況。