親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國安人員走私菸
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
南台灣防蚊大戰
政治
軍事
綜合

6度水溫4尺浪...逾兩萬人衝尼斯湖要包抄大水怪 當地人示警

退休國安人員：走私菸是侍衛室幹的 國安局管不了

里長批治水無能 韓國瑜：雨後1小時就退 怎說一直淹水

2019-07-26 12:25中央社 高雄26日電

高雄市長韓國瑜。 聯合報記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜。 聯合報記者劉學聖／攝影
分享
0719高雄水災，正興里長沈秀玲批評市府治水無能，里民因此要連署罷免市長韓國瑜。韓國瑜今天說，已問過區長雨後1個小時就消退，怎會說一直淹水

韓國瑜上午出席小港區特優暨資深鄰長表揚大會，由於日前沈秀玲批評市府治水無能，讓里民怨氣難消，因此要連署罷免韓國瑜，24日並交給Wecare高雄發起人尹立近千份罷韓連署書，會後媒體追問韓國瑜的看法。

韓國瑜表示，問過區長雨後1個小時就消退，怎會說一直淹水，他不會和里長沈秀玲在那邊辯。希望她傾聽民意，不管是市長和議員都應該不分藍綠，勿一直對著市長，他就不回應了。

至於淹水補助，韓國瑜說，24日就開始申請，這部分的標準是新台幣1萬5000元。盼中央給每戶2萬元補助，比照去年823水災。

對於媒體提問罷韓團體申請三民區場地進行活動卻遭拒絕一事，韓國瑜表示，三民區是登革熱防疫重中之重，最擔心的是群聚感染，如果有大型民眾活動，站在市府立場希望謹慎小心，最好不要辦。

韓國瑜也表示，他當高雄市長對所有活動絕對不會預設立場，民眾本來就可以發出聲音，但三民區要特別注意，此時此刻比較不適合辦大型活動，若有團體需要，請循正常管道向市府申請，不會刁難。

高雄市政府10月1日將成立青年局並編列預算幫青年創業，韓國瑜說，現在台灣的青年聰明有創意有膽量，勇闖各種挑戰但沒有錢，創業的時候會更加困難。行政院大力推動青年的創意，他百分百認同，且青年創業應得到政府各種資源協助，而教育部推展雙語政策他也拍手叫好，這都是展望未來及讓台灣進一步提升競爭力。

2020選舉韓國瑜淹水
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

影／挺韓進總統府！ 台南韓友會辦我挺韓我幸福美食趴

2019-07-26 12:34

韓國瑜今天挺行政院 為中央助青年創業政策拍手叫好

2019-07-26 12:02

影／周日全代會致詞內容？ 韓國瑜笑而不答

2019-07-26 11:01

謝龍介：韓國瑜應請郭台銘任「經濟特使」

2019-07-26 10:11

藍周日全代會 韓國瑜喊話籲團結

2019-07-26 00:19

韓國瑜夜宿茂林 宣傳好山水 「讓人進原鄉」

2019-07-25 22:26

影／任韓國瑜台中總部主委？盧秀燕「開完會才知道」

2019-07-25 16:52

王金平出席全代會 黨部等郭回國

2019-07-25 16:27

韓國瑜8月3日來桃園 地方盼號召20萬人辦大型造勢

2019-07-25 15:34

韓國瑜爬樹再造網路話題 網紅提五點解析

2019-07-25 14:35

郭脫黨沒勝算 藍委：「韓郭整合」才是解決之道

2019-07-25 14:20

憂心郭台銘可能脫黨選總統 國民黨內盼韓郭合作

2019-07-25 14:16

觀察站／與政治「不熟」的距離 郭台銘最大盲點

2019-07-25 14:15

郭台銘再傳脫黨參選 郭幕僚：有心人想像的劇本

2019-07-25 13:38

挺郭台銘臉書社團啟動連署 郭辦：網友自行發起

2019-07-25 12:25

韓國瑜上任新設工策會 重責招商引資

2019-07-25 12:19

韓國瑜爬樹看到樹洞後，更應該做什麼？

2019-07-25 09:43

庶民是包裝？ 孫大千：民進黨多包裝幾個就高枕無憂

2019-07-25 09:26

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:52

韓營就怕市政天災人禍摧毀總統之路

2019-07-25 08:50

韓國瑜過往「被動」事蹟... 林濁水大酸：出神入化

2019-07-25 08:26

羅文嘉：韓國瑜的高峰已經過了 正遞減往下走

2019-07-15 19:18
看更多

熱門文章

國民黨發言系統陣前換將？ 王鴻薇、洪孟楷職務遭除

2019-07-25 14:39

華航董座謝世謙致歉！這次香菸銷售總數量10009條

2019-07-25 16:28

私菸案重創小英！其實還有一案 她摔得比現在更慘…

2019-07-26 08:00

遭爆任旅長時曾被判妨害公務 邱國正：他硬幹我也硬幹

2019-07-25 22:52

觀察站／機邊交貨誰指示？華航提油救火 漏洞百出

2019-07-26 00:09

叫吳宗憲的都要罵 館長批私菸案「不該推給前朝」

2019-07-25 16:51

華航記者會林佳龍不滿意 王國材：若謝世謙請辭 會同意

2019-07-25 19:47

「約定俗成」解除訂菸上限 華航：不知量大與機邊交貨

2019-07-25 17:35

扁談私菸案：小英如對自己人輕輕放下 就準備重重摔下

2019-07-25 23:06

黃國昌揭私菸案 洪慈庸：綠支持者問「這樣好嗎？」

2019-07-26 09:59

私菸案刷卡645萬元是預繳非溢繳 金管會：玉山銀沒問題

2019-07-25 17:56

退休國安人員爆料：走私菸是侍衛室幹的 國安局管不了

2019-07-26 12:05

私菸案記者會模糊焦點 律師點出華航避談這個重大關鍵

2019-07-26 09:25

影／私菸案延燒 華航空品組長黃川禎交保落荒而逃

2019-07-25 19:20

迎戰蔣萬安奇兵是她？傳民進黨想徵召雞排妹選立委

2019-07-25 16:37

吳宗憲一張卡刷645萬 玉山銀曾通報金管會

2019-07-26 00:37

東廠事件吹哨者吳佩蓉 宣布參選高雄立委

2019-07-26 11:05

買菸一張卡能刷645萬? 金管會：玉山銀有依洗防規定辦理

2019-07-25 17:50

黃國昌爆員工代購免稅品消失 華航：很困惑他在講什麼

2019-07-25 17:45

郭台銘再傳脫黨參選 郭幕僚：有心人想像的劇本

2019-07-25 13:38

私菸案扯前朝 華航前高層：過去都有依法上飛機

2019-07-25 14:32

私菸案 華航下午4時台北分公司說明

2019-07-25 14:10

新聞眼／攔貨三天 檢調才蒐證 手下留情？

2019-07-26 00:47

華膳倉儲藏走私菸 董座葉菊蘭：當然不清楚

2019-07-25 16:18

影╱私菸案 韓國瑜：蔡英文領導中華民國的能力絕對有問題

2019-07-25 15:47

韓國瑜「爬樹望蚊」不稀奇！昔有老縣長上山打虎

2019-07-26 09:00

華航董座謝世謙：私菸案我全權負責到底！

2019-07-25 17:42

規模、差價、貴婦團、工具 蔡正元點出陋習四大不同

2019-07-25 22:39

私菸案行之有年？ 華航前高層：以前訂菸都有上飛機

2019-07-26 00:42

謝龍介：韓國瑜應請郭台銘任「經濟特使」

2019-07-26 10:11

華航說明總統專機私菸案 黃國昌批推卸責任、嘆為觀止

2019-07-25 18:14

私菸案延燒 孫大千：雷聲大雨點小是要掩護大尾？

2019-07-26 09:48

毛嘉慶：一品帶刀侍衛真「神武！」

2019-07-25 23:45

不再砲打中央？ 柯文哲：私菸案我很想講但要忍住

2019-07-26 10:44

【重磅快評】「御前侍衛」體系混亂 遲早還有荒唐事

2019-07-25 18:02

韓國瑜說完5小時後發泡劑填補樹洞 網友提三點危害

2019-07-25 17:07

【重磅快評】私菸案最大國安疑慮 就是小英無辜無責！

2019-07-26 10:21

林佳龍喊告 介文汲：將質疑硬栽為抹黑造謠才應道歉

2019-07-25 20:28

預繳就能高額刷卡？信用卡專家揭密

2019-07-25 23:16

私菸案 華航董座道歉 真相呢？仍交代不清

2019-07-25 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top