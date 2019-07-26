謝龍介：韓國瑜應請郭台銘任「經濟特使」

2019-07-26 10:11 聯合新聞網 綜合報導



2020總統大選，郭台銘和韓國瑜兩人如何合作成為關鍵。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2020總統大選國民黨內的整合和誰將成為韓的副手，一舉一動都牽動國民黨選情。其中前鴻海董事長郭台銘的角色更是關鍵，不只國民黨希望郭台銘能與韓國瑜合作，就連柯文哲也預計與郭台銘會面。國民黨台南市黨部主委謝龍介日前在政論節目中提到，郭台銘不一定要擔任副手，韓國瑜可以邀請郭擔任經濟特使。

謝龍介日前上《POP撞新聞》接受專訪，主持人黃暐瀚問及2020郭、韓、朱三人角色該如何分配才是最好的安排。謝龍介認為，韓國瑜要能打贏選戰就必須主打「經濟牌」，為此必須組「夢幻經濟團隊」，而郭台銘與各國領袖的交際手腕，讓他最適合擔任中華民國「經濟特使」。

謝龍介表示，若讓郭台銘擔任公職，反而無法施展身手，「他如果有公職身份，他會見不到川普，見不到安倍。」他補充，政治應為經濟服務，透過公權力讓韓提出的「庶民經濟」與產業經濟整體提升；走回過往「親美、友日、和中」的路線才能拚經濟。

另外，主持人也問到朱立倫的角色，謝龍介則認為，朱立倫在政壇的歷練及初選時的表現，展現他做事的高度與穩定性，可以做任何位置，「當一個好的政治人才，或是可以為百姓服務的人，你不用他反而變成是韓國瑜的問題。」