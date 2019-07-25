韓國瑜說完5小時後發泡劑填補樹洞 網友提三點危害

2019-07-25 17:07 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜今日因爬上樹觀察樹洞，引發熱議。 圖／高雄市新聞局提供 分享 facebook

高雄市長韓國瑜24日視察登革熱疫情時，突然爬到樹上，表示上頭有許多樹洞，可能成為防疫死角，並表示在低處的樹洞以投藥或是泡棉塞住，防止病媒蚊孳生。結果今日就有民眾發現，韓國瑜爬完樹後5小時，樹上真的被打上工程防水用的發泡填縫劑。網友卻指出這樣做可能對植物造成危害。

臉書社團《選BAR》上傳發泡劑填樹的照片，提出三點發泡填縫劑對樹的危害。發泡填縫劑不但具有毒性，將樹洞完全填住還會使原本棲息在樹洞內的鳥類失去棲地，同時雨水、空氣無法流通，不僅積水可能性更高，導致真菌黴菌增生，樹木還可能因此無法呼吸而死。

對於網友的擔心，《東森新聞》報導，工務局養工處王妙珍副處長表示，發泡劑品質都符合相關檢驗標準，不會對樹木造成危害。而動物也不都是棲息在樹洞中。目前僅將二至三米高的樹洞才使用發泡劑填補，至於高處則透過修剪、讓陽光透出將水自然蒸發。

也有專家學者提出建議，北市大地球環境暨生物資源系副教授黃基森接受採訪時，說可以發泡劑填補樹洞，比起砂土更不易被雨水沖刷掉，並表示過去調查發現，使用發泡劑填補的樹棟大約2、3年內就不再有病媒蚊孳生，疾管署副署長莊人祥則強調除了發泡劑外也可以定期投藥。