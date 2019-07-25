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【重磅快評】蔡英文斷尾求生 私菸案權貴辦不了一個？

韓國瑜爬樹再造網路話題 網紅提五點解析

2019-07-25 14:35聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜視察登革熱防治，24日爬到勞工公園三公尺高樹上看樹洞，邊看邊說「上...
高雄市長韓國瑜視察登革熱防治，24日爬到勞工公園三公尺高樹上看樹洞，邊看邊說「上面洞太多，蚊子可能在裡面」。 記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜24日前往西鎮區視察登革熱疫情時，因身旁衛生人員告知，「樹洞恐有死角，會孳生病媒蚊」，韓市長隨即不顧眾人反對，爬上樹視察，再度引發爭議，針對韓市長的行為網路上褒貶不一，網路紅人「音地大帝」則是提出五點說明，若是不認同韓市長行為的民眾，應繼續轉發相關文章，表達不滿。

音地大帝表示，高雄市長韓國瑜一直是輿論話題中心，正面負面新聞都沒少過，但近期出現了一種反彈說法，他十分不認同，有些人認為「酸韓國瑜爬樹的圖文沒有打擊到韓國瑜，反而在幫他衝聲量，請大家不散布不轉發」，這番言論他完全無法認同，他呼籲大家應該繼續轉發及批評。

首先，他認為在網路發達時代，資訊戰不能棄守；第二，冷處理韓國瑜不太可能，因為韓國瑜支持者會不間斷散播韓國瑜正面訊息，若沒有適當的批評聲浪，會有造神現象；第三，他表示在台灣的選舉中，爭取中間選民的支持，相當重要，言論不應該過度激烈，他直言這恐怕是民進黨贏下2016年總統選舉的關鍵，也提到美國川普的勝選模式應該不會發生在韓國瑜身上，因為基礎不同；第四，不必擔心酸韓圖文被解讀成欺負、造謠等行為，應讓民眾自行判斷；第五，不需要過度擔心新聞曝光度，只要是基於事實又有梗的圖文創作，希望大眾積極轉發。

2020選舉韓國瑜
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