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粉專謠傳不配當市長說 徐國勇：疑同一人經營

2019-07-25 12:17中央社 台北25日電

臉書粉絲專頁稱內政部長徐國勇提韓國瑜不配當高雄市長，徐國勇昨天向警方舉報散布謠言。他今天說，這些粉絲專頁疑為同一人經營，呼籲民眾勿再分享假訊息。

徐國勇日前指出查賄制暴及大型活動維安工作，高雄市應是重中之重，被韓國瑜質疑心裡有鬼，否則何必點名高雄。徐國勇回應，查賄制暴、總統參選人及全國立委參選人的維安都是內政部工作，韓國瑜不必質疑，並請韓國瑜專心市政及防災。

徐國勇昨天下午在臉書（Facebook）發布圖文指出，有人告訴他，有好幾個臉書粉絲專頁幾乎在同時間發出同一則假訊息，散布他從來沒說過的話，這幾篇文章都是假訊息。

徐國勇表示，他從未有這些發言，已向警察機關舉報粉絲專頁散布謠言，將依社會秩序維護法調查，呼籲民眾勿再分享假訊息。

徐國勇今天上午出席「2019防制人口販運國際工作坊」，會後接受聯訪被問及此議題時指出，政府任何政策都可評論、批評，也都欣然接受，但不可把未發生的事情，變造後製成假訊息再貼上網，意圖製造社會的對立及衝突。

他說，那些臉書粉專所稱都是假訊息，應該繩之以法，經過考慮後決定舉發。評論政府應根據事實，但不應發布假訊息。

他表示，昨天向警察機關舉發後，有查到相關訊息。初步了解，這些臉書粉絲專頁疑為同一人經營，用假訊息企圖製造社會對立及衝突，這非常不應該。

圖取自徐國勇臉書。
圖取自徐國勇臉書。
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