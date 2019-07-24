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專訪韓國瑜／談兩岸交流 最高原則「和平掛帥」

2019-07-24 00:02聯合報 記者凌珮君王慧瑛蔡孟妤劉宛琳楊濡嘉謝梅芬／高雄報導

高雄市長韓國瑜接受本報專訪時表示，兩岸問題最高、最重要的原則就是和平掛帥。 記者...
高雄市長韓國瑜接受本報專訪時表示，兩岸問題最高、最重要的原則就是和平掛帥。 記者林澔一／攝影
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準國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨天接受本報專訪時表示，任何一個總統都要很小心翼翼處理兩岸問題，兩岸問題最高、最重要原則就是「和平掛帥」，沒有「和平」二字，兩岸交流會陷入不穩定。

韓國瑜也透露，不排除在選前二度訪美，他說，如果美國邀請他，他會去，至於參訪什麼？拜訪什麼人？他心胸是開放的。「美國人想跟我們討論任何問題，我都樂意跟他們交換意見，當然也包括軍售、兩岸、安全、民主自由價值等，都沒有問題。」日本交流協會正式邀請他訪日，他已同意，預計秋天前往。

三月韓國瑜港澳行後，民進黨猛打他走進中聯辦、與香港中聯辦主任王志民會面，韓國瑜說，當時是高雄市府團隊加上十個高雄市議員一起去，吃完飯、打完招呼就結束了；台灣是民主自由社會，難道進去吃個飯、打個招呼、換個名片就出賣民主自由了，可能嗎？有十個議員監督市府，團進團出，「台灣民主自由這麼脆弱？吃個飯、喝個酒就完了？那百萬台商在大陸怎麼辦？」

韓國瑜表示，此行最重要的結論是，「是中聯辦被我們這個熱情洋溢給感染比較多？還是我們被他感染比較多？」他要問那些抹紅、抹黑他的人，難道對台灣的民主自由這麼沒信心嗎？民主自由在他們嘴巴這麼不堪嗎？

韓表示，當時他們心中是無懼的，因為他很清楚，「我們台灣人兩隻腳，一隻腳是自由、一隻腳是民主，這就是我們最高的價值，不會變的，所以見誰、跟誰握手、跟誰吃飯、跟誰講話，我都不怕！」因為他對民主自由深具信心，而且熱愛台灣這塊土地，所有的追求都會以台灣價值為最高追求目標，何怕之有。

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