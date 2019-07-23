反霸凌釣客食堂要告 46個韓粉一個別想跑

2019-07-23 20:58 中央社 高雄23日電



高雄市「釣客食堂」因表態政治立場頻遭韓粉霸凌，在17日店休。沉寂7日後，業者今天臉書貼文，強調沉默並不代表懼戰，要對46名涉及誹謗、侮辱網友提告「一個都別想跑！」

位於鼓山區鼓山二路上的「釣客食堂」以滷肉飯、小火鍋、鮮魚湯而聞名。因表態「罷韓」政治立場，近日屢屢遭韓粉霸凌騷擾，因為不堪其擾，在17日宣告店休。直到今天11時多業者在臉書發布貼文，強調沉默並不代表懼戰，經與律師討論後，決定針對46名涉及誹謗、侮辱的網友提告，「一個都別想跑！」

「釣客食堂」FB貼文指出，一直覺得韓市府會傾聽他們微薄的聲音，但事與願違，就在被霸凌、查水表的那一刻起，深深體會到，原來台灣的民主自由是因人而異。「當我們只是一群手無寸鐵的店家時，該繼續堅持嗎？」

貼文說，本來不想再有任何紛爭，但是當本店休息的時候，竟然還有人不理性的繼續攻擊，「沉默，不表示我們懼戰！霸凌，不表示你們敢戰！」經過與律師討論後決定提告。

業者貼文也感謝前高雄市政府文化局長、「Wecare高雄」發起人尹立安慰與聲援，同時將一日所得捐給Wecare30，以實際行動宣誓力挺參與到底。最後強調「反擊不會手軟霸凌應該制止」。

這個月6日，自稱韓粉的楊姓婦人闖入反韓立場的「廣德家」香蕉煎餅，在看到附有罷韓連署書，現場飆罵排隊聲援罷韓的蔡姓女學生。不堪韓粉攻擊，18歲的女學生日前決定提告，並在臉書發文「我決定要捍衛自己的正義，讓那些人知道要為自己的言行負責」，總計兩波共控告107名惡質韓粉。

此外，「廣德家」張姓老闆遭寄發冥紙詛咒，已在上週向警方報案。尹立也不滿網路上韓粉霸凌，表明「既沒抹黑也未造謠，一定告到底」。