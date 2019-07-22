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李佳芬農舍涉違章查報結果 雲縣府尚未收到

2019-07-22 18:44中央社 雲林縣22日電

古坑鄉公所對高雄市長韓國瑜妻子李佳芬農舍涉違章查報結果，今天中午由鄉長沈勝騰批示以密件呈送雲林縣政府，但縣府行政處文書科及建設處表示，到下班為止尚未收到公文。

李佳芬位在雲林縣古坑鄉田心段的農地及農舍風波，原發給使用執照的古坑鄉公所於19日會同雲林縣政府建設處，進行違章查報程序的丈量農舍主建物，經比對主建物現況與使用執照竣工圖確實有差異，將進一步比對資料釐清。

古坑鄉公所指出，李佳芬農舍的違章查報作業，經丈量及調閱原始資料比對後，以「密件」處理，中午由鄉長沈勝騰批示，然後呈報雲林縣政府。本案承辦的古坑鄉公所工務課表示，不清楚違章查報結果是用郵寄或親送到雲林縣政府。

雲林縣政府行政處文書科或建設處下午五時三十分下班時都表示，沒有收到古坑鄉公所有關李佳芬農舍的違章查報結果「密件」公文；建設處長李俊興說，收到違章查報結果的公文後，將依照建築法及違章建築處理辦法依法處理。

雲林縣政府農業處長張鴻猷則表示，李佳芬農地在11日初勘時已認定為「農地未農用」，已行文限期1個月改善，最後截止日是8月20日，若屆時農用面積未達規定的90%，將移請縣府地政處依照違反區域計畫法裁罰新台幣6萬至30萬元。

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