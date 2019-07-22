擬「以韓制韓」 綠不急著開戰

2019-07-22 13:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 賴于榛 ／台北報導



高雄市長韓國瑜日前到苓雅區一棟大樓視察淹水情況，撈起積水聞是否有汽油味。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統今返台，2020大選戰局再度啟動，但黨政人士指出，目前檯面上僅藍綠對決，身為執政黨其實不急著開戰，畢竟高雄市長韓國瑜回歸市政後，有自爆疑慮，先「以韓制韓」就好，讓韓國瑜自己困住韓國瑜，也可冷靜觀察潛在對手、台北市長柯文哲。

據了解，民進黨陣營對選戰都將先放淡化處理，但對柯、韓的面向不太一樣，因為柯文哲參選與否還未定案，現在多餘的攻擊，除了中了柯文哲拉抬聲量的算計，也難免製造更多話柄與題材。對韓國瑜也一樣，原因是等著看韓國瑜的市政表現、因應時事等，遲早只會不斷自爆。

黨政人士表示，選戰整體而言，將先下腳步觀察，競選軸線與策略將在8月底、9月初成形，韓國瑜回歸市政後仍過於焦慮，甚至連直升機例行的救護演訓也認為是別有用心，這種質疑並無必要，對辛苦執勤的演訓人員也不公平，所以戰略上先「以韓治韓」就好。

蔡英文競選發言人阮昭雄說，蔡總統才剛返國，整體與立委的競選策略尚未出爐，目前得觀察一些變化，包括多少組候選人、選戰結構、議題設定，競選節奏鋪陳等，都尚未訂出時間表，這陣子將以觀察為主。「總統做好總統的工作，就是最好的競選方式」。

至於細部選務事務部分，阮昭雄表示，像是視覺設計、合照、看板等等，都得等選務策略定調再啟動，且現任立委選舉都是老經驗，動起來會很快，各地競選架構也有些不同，尊重立委先行的宣傳模式。

事實上，蔡英文先前訪問高雄市與新北市會後，已先與黨籍議員合照，阮昭雄說，這是方便未來議員服務處轉型成選戰基地，先拍起來放，未來陸陸續續有機會也會安排，但主要還是會以國政行程為主。