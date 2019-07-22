親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
蔡總統出訪友邦
中共代理人修法
南台灣暴雨成災
台鐵誤點之謎
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

全國首例！ 板橋高中新學年起開放男生可穿裙上學

擬「以韓制韓」 綠不急著開戰

2019-07-22 13:13聯合晚報 記者賴于榛／台北報導

高雄市長韓國瑜日前到苓雅區一棟大樓視察淹水情況，撈起積水聞是否有汽油味。 圖／聯...
高雄市長韓國瑜日前到苓雅區一棟大樓視察淹水情況，撈起積水聞是否有汽油味。 圖／聯合報系資料照片
分享

蔡英文總統今返台，2020大選戰局再度啟動，但黨政人士指出，目前檯面上僅藍綠對決，身為執政黨其實不急著開戰，畢竟高雄市長韓國瑜回歸市政後，有自爆疑慮，先「以韓制韓」就好，讓韓國瑜自己困住韓國瑜，也可冷靜觀察潛在對手、台北市長柯文哲。

據了解，民進黨陣營對選戰都將先放淡化處理，但對柯、韓的面向不太一樣，因為柯文哲參選與否還未定案，現在多餘的攻擊，除了中了柯文哲拉抬聲量的算計，也難免製造更多話柄與題材。對韓國瑜也一樣，原因是等著看韓國瑜的市政表現、因應時事等，遲早只會不斷自爆。

黨政人士表示，選戰整體而言，將先下腳步觀察，競選軸線與策略將在8月底、9月初成形，韓國瑜回歸市政後仍過於焦慮，甚至連直升機例行的救護演訓也認為是別有用心，這種質疑並無必要，對辛苦執勤的演訓人員也不公平，所以戰略上先「以韓治韓」就好。

蔡英文競選發言人阮昭雄說，蔡總統才剛返國，整體與立委的競選策略尚未出爐，目前得觀察一些變化，包括多少組候選人、選戰結構、議題設定，競選節奏鋪陳等，都尚未訂出時間表，這陣子將以觀察為主。「總統做好總統的工作，就是最好的競選方式」。

至於細部選務事務部分，阮昭雄表示，像是視覺設計、合照、看板等等，都得等選務策略定調再啟動，且現任立委選舉都是老經驗，動起來會很快，各地競選架構也有些不同，尊重立委先行的宣傳模式。

事實上，蔡英文先前訪問高雄市與新北市會後，已先與黨籍議員合照，阮昭雄說，這是方便未來議員服務處轉型成選戰基地，先拍起來放，未來陸陸續續有機會也會安排，但主要還是會以國政行程為主。

大選爭霸2020倒數173天#可能參選人網路聲量排名繪圖╱黃微庭...
大選爭霸2020倒數173天#可能參選人網路聲量排名繪圖╱黃微庭資料來源╱網路溫度計 製表╱林麗玉
分享

2020選舉韓國瑜
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

韓國瑜二次訪美 將派人先去溝通探路

2019-07-22 14:44

韓國瑜受訪嗆罷免陰謀論 罷韓團體：不思檢討令人遺憾

2019-07-22 13:28

韓：做不好 自己簽署罷免自己

2019-07-22 13:13

火線評論／高市府 變身競選總部？

2019-07-22 13:13

韓營：聚焦高雄市政 正合韓意

2019-07-22 13:13

李佳芬農舍違章查報呈縣府 張麗善：若違法將勒令拆除

2019-07-22 12:31

朱立倫輔選為爭官位？侯友宜：他不是那種人

2019-07-22 12:26

出任韓國瑜競選主委？侯友宜：台灣選舉太多口水

2019-07-22 12:26

【即時短評】高雄市府「競選總部化」之必然

2019-07-22 12:21

韓國瑜沒扮演好市長角色？侯友宜：不能這樣類比

2019-07-22 12:08

如何對抗「打造非韓家園」？胡幼偉：滅蔡二期開工

2019-07-22 12:06

李佳芬違建農舍 鄉公所：最晚明天行文縣府違章查報單

2019-07-22 11:50

綠擬「以韓制韓」 韓陣營：一起關注高雄市政求之不得

2019-07-22 11:44

愛人在哪心就在哪 韓國瑜：當總統一定特別關注高雄

2019-07-22 11:15

談國民黨整合 韓國瑜：從大愛思維出發 任何合作都有可能

2019-07-22 11:01

韓國瑜受訪「做不好自己連署罷免」 尹立：辭職即可

2019-07-22 10:57

批草包是廉價行為 韓國瑜：我智商輸給其他候選人嗎？

2019-07-22 10:45

斥罷免是政治運作 韓國瑜：我做不好自己罷免自己

2019-07-22 10:36

【重磅快評】時力何以沒實力？ 卡韓法案見微知著

2019-07-22 10:30

韓國瑜勤安內 15藍縣市長任競選總部主委

2019-07-22 00:03

收到冥紙恐嚇 罷韓「廣德家」：你們會知殺人滋味

2019-07-21 23:52

初選後難團結？朱立倫：不知國民黨基因出什麼問題？

2019-07-21 21:43

朱立倫爆：4年前找沈春華搭檔 沈連不分區都一起拒絕

2019-07-21 21:40

朱立倫：郭台銘應該不會選 但郭選國民黨就打包了

2019-07-21 21:24

學者談藍營整合 關鍵在韓與國民黨

2019-07-21 19:13

郭台銘、韓國瑜如何修復？ 學者：先化解心結

2019-07-21 19:12

影／總統還是選到底 王金平：這條路怎麼走接受上天安排

2019-07-21 18:43

影／初選後有安慰郭台銘？ 王金平：郭今應該在夏威夷

2019-07-21 16:51

影／朱立倫任不分區國會龍頭？ 侯友宜：他是人才

2019-07-21 12:19

董念台：台灣要公僕 不是找演像神的演員

2019-07-21 11:51

羅文嘉：韓國瑜的高峰已經過了 正遞減往下走

2019-07-15 19:18
看更多

熱門文章

朱立倫：郭台銘應該不會選 但郭選國民黨就打包了

2019-07-21 21:24

英國傳奇噴火式戰機 九月底將訪台北高雄

2019-07-21 16:27

中時民調勝過蔡英文 柯文哲：它就是引誘我出來選

2019-07-22 09:54

抓到了！台鐵準點率創10年新低 凶手就是他

2019-07-22 05:59

影／外國軍備奇貴零件卻台灣製 中科院長解密軍備「黑盒子」

2019-07-21 15:22

政院小編治國！報喜不報憂 誇張膚淺又失焦

2019-07-22 08:00

軍中神祕現象…為何最先升官者 最後官位往往非最大？

2019-07-22 11:00

批徐永明「現代秦檜」 孫大千：沒釐清5問題 欠韓國瑜道歉

2019-07-22 08:18

韓國瑜勘災捧水聞 林濁水諷：勘災第一創舉，厲害了韓董

2019-07-21 19:17

謝龍介是否再戰立委？ 他說要看柯文哲是玩真還是玩假

2019-07-21 19:57

香港白衣人暴毆事件 柯文哲：想想台灣何嘗不是這樣

2019-07-22 10:16

2020若柯文哲選…韓國瑜民調領先 柯不選則豬羊變色

2019-07-22 10:26

影／喬不分區立委韓國瑜和主席誰夠力？ 王金平：當然是他

2019-07-21 17:31

收到冥紙恐嚇 罷韓「廣德家」：你們會知殺人滋味

2019-07-21 23:52

朱立倫爆：4年前找沈春華搭檔 沈連不分區都一起拒絕

2019-07-21 21:40

批草包是廉價行為 韓國瑜：我智商輸給其他候選人嗎？

2019-07-22 10:45

影／初選後有安慰郭台銘？ 王金平：郭今應該在夏威夷

2019-07-21 16:51

初選後難團結？朱立倫：不知國民黨基因出什麼問題？

2019-07-21 21:43

林濁水：韓國瑜軍公教支持度落後蔡柯 簡直天方夜譚

2019-07-22 12:22

2020藍綠對決最新民調：45歲以上韓領先 45歲以下蔡優勢

2019-07-22 10:57

韓家軍衝向立院！就看韓國瑜能不能選票極大化…

2019-07-22 09:00

影／總統還是選到底 王金平：這條路怎麼走接受上天安排

2019-07-21 18:43

郭台銘出來國民黨完蛋？ 柯文哲：台灣沒有完就可以

2019-07-22 10:14

不競選連任？ 呂孫綾、余天均否認

2019-07-21 23:38

遭網友拿去年淹水照抹黑 南市府：將依災防法提告嚴懲

2019-07-21 17:11

郭台銘、韓國瑜如何修復？ 學者：先化解心結

2019-07-21 19:12

斥罷免是政治運作 韓國瑜：我做不好自己罷免自己

2019-07-22 10:36

新聞眼／拚2020 民進黨的難題不在外部…

2019-07-21 23:53

李佳芬農舍違章查報呈縣府 張麗善：若違法將勒令拆除

2019-07-22 12:31

【重磅快評】時力何以沒實力？ 卡韓法案見微知著

2019-07-22 10:30

蔡英文返國 黃國昌爆料：國安局官員藉機走私菸品牟利！

2019-07-22 14:29

柯文哲嗆桃機3航廈沒財政紀律 預測前瞻6000億泡湯

2019-07-22 10:38

中共代理人修法 徐永明：民進黨先自清陽信賣股南海

2019-07-22 08:21

帶職選應退選舉補助款？ 柯文哲笑：快和韓國瑜討錢

2019-07-22 10:20

轉向變柯黑？ 高嘉瑜：殺不死我的，必使我更強大

2019-07-22 13:54

韓國瑜勤安內 15藍縣市長任競選總部主委

2019-07-22 00:03

旗艦港4億經費泡湯 碧砂遊艇碼頭風災受損4年未修

2019-07-22 01:14

蔡喊話：團結台灣派、中華民國派

2019-07-21 23:52

遊艇如「海上別墅」 有錢人最愛

2019-07-22 01:23

蔡英文外交有突破？ 學者：未見聯邦官員

2019-07-22 06:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top