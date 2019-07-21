學者談藍營整合 關鍵在韓與國民黨

2019-07-21 19:13 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



國民黨下一步該如何整合？孫文學校總校長張亞中接受本報專訪時指出，整合關鍵在高雄市長韓國瑜與國民黨高層，他們不只要整合人事，更要找到共同理念與價值；國立中山大學政治所特聘教授廖達琪受訪時則表示，韓國瑜應充分發揮郭台銘競選時的政策理念，像是0至6歲國家養、課徵富人稅等，才能做到真整合。

找出共同理念

張亞中表示，團結主導者有兩大主角，一是高雄市長韓國瑜，二則是國民黨高層。其次，為何團結、如何團結是最關鍵的問題。他進一步說明，雖然打敗民進黨是目標之一，但未來台灣怎麼走、國民黨共同價值為何等問題更是關鍵，也就是說，團結不只在於人，而是團結共同理念。

另外，前鴻海董事長郭台銘是目前國民黨整合的最迫切問題，張亞中有兩大建議，一是韓國瑜必須要用最大的耐心誠意，包括影響韓粉及親韓媒體，他認為，這是韓國瑜作為領導人必須處理的問題；其次，國民黨高層也要有最大的耐心來整合各方。

實踐郭競選政見

「郭台銘愛國的心還在，韓國瑜應該和郭好好談，共同為中華民國的存續努力，」廖達琪提到，郭競選時的理念很多，像是0-6歲國家養、課徵富人稅等，郭韓應合作，研究政策落實的細節。

廖達琪認為，郭的政策方向很好，理念具有實踐價值，以富人稅來說，如何在台灣稅收上符合社會正義的作法，讓有錢人多繳稅，並專款專用，郭競選時曾充分表達實踐理念的意願，韓國瑜競選總統應將郭報國的心充分發輝出來。

媒體阻擾整合

「成也韓粉，敗也韓粉。」廖達琪分析，韓國瑜整合內部的重要一步為：如何跟韓粉進行更好的溝通，展現愛和包容的價值。另外，她也提到，對郭而言，某些電視台很明確對他不友善，廖達琪呼籲，媒體如果能客觀公正，不要將個人仇恨放在國家大事，實在不宜到現在還在針對郭，破壞藍營的整合。

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