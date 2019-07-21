郭台銘、韓國瑜如何修復？ 學者：先化解心結

2019-07-21 19:12 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



國民黨總統初選競逐過程中，郭、韓陣營對立嚴重，國民黨與韓國瑜該如何修補裂痕？文化大學政治系副教授林忠山認為，目前韓郭雙方的互信基礎還不夠，韓應先處理「面子問題」，了解到郭的心結是什麼。至於，韓國瑜該如何化解郭、韓粉對立？師大政治系教授曲兆祥認為，韓國瑜應出面向喊粉喊話，創造友善氣氛。

關鍵在韓國瑜自己

「核心關鍵還是在於韓國瑜本身，」曲兆祥指出，國民黨只能從中扮演第二順位角色，國民黨即使讓出黨主席之位，也未必能打動郭董。因此，韓國瑜必須對症下藥，「深刻地理解郭台銘的需求，並且釋出最大的誠意」。

究竟郭台銘的需求為何？曲兆祥認為，郭台銘參選的動機是拯救台灣經濟，因為經濟長期被悶住了，所以要「帶台灣走出去」。郭台銘爭取的未必是沒有保障的行政院長一職，而是他始終堅持的經濟政策。曲兆祥舉例，擔任陳水扁就職總統後第一任行政院長的唐飛，當時被陳視為石頭，僅就職百天即被清走。

林忠山則認為，韓國瑜的出線是承讓自其他4位候選人，所以韓應該承接郭提出的0–6國家養、身障保險等政策。他也認為，目前韓郭雙方的互信基礎還不夠，韓應先處理「面子問題」，了解到郭的感受，才有機會敞開心胸互動。

郭、韓談聯合協議

「韓目前還不願被郭的政策綁住，」曲兆祥認為，韓國瑜若真有心說服郭台銘，並非拿政治職位為籌碼，而是以「合作政策」說服，此舉將與歐洲聯合政府的政治聯合協議雷同。他補充，此聯合協議的內容為何，目前無從得知，不過其中的政策性內容勢必與韓粉的理念相左。

「郭、韓兩人經濟政策差異，就是總體經濟與庶民經濟。」曲兆祥表示，郭董是帶領企業往前走的公司董事長，韓國瑜是只管銷售產品的行銷部門主管。換言之，問題應是，台灣人想要的是有領導力的老闆，還是有能力的銷售員。

至於，韓國瑜該如何化解郭、韓粉對立，曲兆祥強調，韓國瑜一方面太放任韓粉黑郭，一方面又不沒有以身作則，對郭釋出最大誠意。他形容，兩家小朋友在吵架，不該由小朋友自己化解糾紛，而是兩家家長出面和談。

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