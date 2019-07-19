韓國瑜PO高雄鳥松神農路清淤照片 半年成效勝過前2年

2019-07-19 10:35 聯合新聞網 綜合報導



高雄鳥松神農路清出的淤泥多到嚇人。 圖／翻攝自韓國瑜臉書 分享 facebook 高雄市鳥松區神農路每逢大雨必淹水，市長韓國瑜17日到場勘查下水道清淤工程，昨天（18日）他在臉書上PO出清淤照片，光是一天就清出了大約167噸的淤泥，淤積高度還高達1.5公尺。網友除了感謝市府團隊和工程人員的努力之外，對於下水道淤積程度也感到不可置信，直呼「難怪遇到大雨必淹水」。

韓國瑜在臉書上貼出一張圖表，上面註明民國105年到107年下水道清疏長度合計共29.7公里，總共清出3.4萬噸淤泥，2年下來花費7500萬元，但今年（108年）截至7月15日為止，就清疏了長39.7公里、3.8萬噸重的淤泥，花費僅6000萬元，這還不包括中小排、側溝等處。

他還貼出多張清淤的照片，圖中可看到清出來的汙泥當中還夾雜了混泥土塊、寶特瓶、鐵鋁罐、家用垃圾等，數量龐大到得用怪手、山貓來清除，讓網友看了目瞪口呆，直呼實在太誇張。

高雄市水利局表示，神農路汙泥預估為3400噸，目前已清淤2500噸，預計到8月底全部清理完畢。水利局長李戎威說，神農路淹水嚴重的原因除箱涵淤泥多外，上游的集水區雨水如果太急，在曹公新圳的排水孔太短，排水量是不夠的，導致排水不及，就淹到路面。現在已在上游一帶找到一處分水點，可以分流部分的雨水，未來清況會改善。

韓國瑜表示「下水道是一座城市的良心」，要改善每逢下雨必淹水的狀況，除了要有良好的排水系統、抽水站、滯洪池等整合治水概念相互搭配外，最根本的還是要靠下水道的清疏來改善並加速排水。清疏工作若是沒有落實，其他治水措施也無法發揮應有作用。他還向市民保證，「颱風季節已然來臨，我們絕對會繼續加強清淤、不敢分毫懈怠，我們要讓大家感受到港都的良心、還給大家一個不會遇雨便淹的高雄。」

神農路下水道還夾雜許多垃圾。 圖／翻攝自韓國瑜臉書 分享 facebook

下水道淤泥多到得出動山貓來清理。 圖／翻攝自韓國瑜臉書 分享 facebook