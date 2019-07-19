親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
帶職參選引熱議
蔡總統出訪友邦
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

短評╱柯Ｐ「不要臉原子彈」 雨停後何以為繼？

李佳芬農舍會勘 工人朝記者潑水對話「要洗圍牆」

韓國瑜PO高雄鳥松神農路清淤照片 半年成效勝過前2年

2019-07-19 10:35聯合新聞網 綜合報導

高雄鳥松神農路清出的淤泥多到嚇人。 圖／翻攝自韓國瑜臉書
高雄鳥松神農路清出的淤泥多到嚇人。 圖／翻攝自韓國瑜臉書
分享
高雄市鳥松區神農路每逢大雨必淹水，市長韓國瑜17日到場勘查下水道清淤工程，昨天（18日）他在臉書上PO出清淤照片，光是一天就清出了大約167噸的淤泥，淤積高度還高達1.5公尺。網友除了感謝市府團隊和工程人員的努力之外，對於下水道淤積程度也感到不可置信，直呼「難怪遇到大雨必淹水」。

韓國瑜在臉書上貼出一張圖表，上面註明民國105年到107年下水道清疏長度合計共29.7公里，總共清出3.4萬噸淤泥，2年下來花費7500萬元，但今年（108年）截至7月15日為止，就清疏了長39.7公里、3.8萬噸重的淤泥，花費僅6000萬元，這還不包括中小排、側溝等處。

他還貼出多張清淤的照片，圖中可看到清出來的汙泥當中還夾雜了混泥土塊、寶特瓶、鐵鋁罐、家用垃圾等，數量龐大到得用怪手、山貓來清除，讓網友看了目瞪口呆，直呼實在太誇張。

高雄市水利局表示，神農路汙泥預估為3400噸，目前已清淤2500噸，預計到8月底全部清理完畢。水利局長李戎威說，神農路淹水嚴重的原因除箱涵淤泥多外，上游的集水區雨水如果太急，在曹公新圳的排水孔太短，排水量是不夠的，導致排水不及，就淹到路面。現在已在上游一帶找到一處分水點，可以分流部分的雨水，未來清況會改善。

韓國瑜表示「下水道是一座城市的良心」，要改善每逢下雨必淹水的狀況，除了要有良好的排水系統、抽水站、滯洪池等整合治水概念相互搭配外，最根本的還是要靠下水道的清疏來改善並加速排水。清疏工作若是沒有落實，其他治水措施也無法發揮應有作用。他還向市民保證，「颱風季節已然來臨，我們絕對會繼續加強清淤、不敢分毫懈怠，我們要讓大家感受到港都的良心、還給大家一個不會遇雨便淹的高雄。」

神農路下水道還夾雜許多垃圾。 圖／翻攝自韓國瑜臉書
神農路下水道還夾雜許多垃圾。 圖／翻攝自韓國瑜臉書
分享

下水道淤泥多到得出動山貓來清理。 圖／翻攝自韓國瑜臉書
下水道淤泥多到得出動山貓來清理。 圖／翻攝自韓國瑜臉書
分享

韓國瑜貼出的圖表可看出，今年截至7月15日為止，清淤成效遠大於前兩年。 圖／翻攝...
韓國瑜貼出的圖表可看出，今年截至7月15日為止，清淤成效遠大於前兩年。 圖／翻攝自韓國瑜臉書
分享

2020選舉韓國瑜治水滯洪池颱風
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

助郭台銘韓國瑜聯繫 馬英九：能幫忙我全力以赴

2019-07-19 10:36

李佳芬農舍違建會勘 建築師竟臨時提早2小時媒體撲空

2019-07-19 10:10

李佳芬農舍風波延燒14天 張麗善：不符地方要完全拆除

2019-07-19 11:13

李佳芬農舍違建今會勘 鄉公所：確實與原圖有差異

2019-07-19 11:07

郭台銘飲恨敗北 台師大教授：非戰之罪雖敗猶榮

2019-07-19 11:06

影／李佳芬豪華農舍會勘 工人朝記者潑水阻擋拍攝

2019-07-19 10:20

吳敦義籲別脫黨 郭台銘：現在只為理想

2019-07-19 00:46

韓國瑜招兵買馬 市府近期改組

2019-07-19 00:34

韓國瑜：核四重啟與否要由全民決定

2019-07-18 22:22

選假的？ 朱立倫：不合邏輯的指控「適可而止」

2019-07-18 19:57

有玄機？郭台銘臉書發文 再提「0-6歲國家養」

2019-07-18 19:56

【重磅快評】韓國瑜啟動2年清淤 蘇貞昌開眼界了嗎？

2019-07-18 17:36

李佳芬農舍違建風波 雲林縣府、鄉公所明早10點丈量

2019-07-18 16:34

蘇貞昌想開眼界 胡幼偉：院會黑韓片不就合作很愉快？

2019-07-18 14:45

韓國瑜拚整合 「絕不利益交換 只有理想、誠意」

2019-07-18 14:35

連戰致電王金平因韓請託？相關人士否認韓王關係生變

2019-07-18 14:34

吳敦義喊話：不希望郭台銘脫黨

2019-07-18 14:32

泛藍整合／新黨願合作 親民黨觀望

2019-07-18 14:29

新黨願支持 但韓國瑜要先做到這件事

2019-07-18 13:14

韓國瑜是否能拿下2020 整合新、親民黨勢在必行

2019-07-18 13:12

高雄罷韓30行動 WeCare尹立：估連署近15萬份

2019-07-18 11:22

傅學鵬母喪奠禮備極哀榮 吳敦義喊話郭台銘不要脫黨

2019-07-18 11:18

徐永明：國民黨中央愛轉彎 「抽韓換X」不是不可能

2019-07-18 10:07

打台獨易被扣紅帽 他建議韓國瑜猛打民進黨「死穴」

2019-07-18 09:53

羅文嘉：韓國瑜的高峰已經過了 正遞減往下走

2019-07-15 19:18

誰是綠營「屬意」的對手？ 此刻藍綠都是韓粉

2019-07-11 09:06

兩首富任性砸錢 郭台銘原來是在和蔡衍明打國民黨初選

2019-07-04 08:50
看更多

熱門文章

火力全開！柯文哲連罵蘇貞昌不要臉 開轟蔡英文總統沒做好

2019-07-18 11:26

幕後／先打賴、再打柯？這張圖點燃柯文哲火藥庫

2019-07-18 14:49

【重磅快評】韓國瑜啟動2年清淤 蘇貞昌開眼界了嗎？

2019-07-18 17:36

教育部提不出蔡英文升等論文？陳學聖：大家都變笨了

2019-07-18 18:05

【即時短評】選前最後一波 荒腔走板的警察人事

2019-07-18 17:13

楊世光PO來回上海影片 王奕凱認輸將到新黨發千份雞排

2019-07-18 21:45

謝龍介秀國安機密資料？「未來選戰絕對難打」

2019-07-18 12:19

有玄機？郭台銘臉書發文 再提「0-6歲國家養」

2019-07-18 19:56

完全卸下割草任務？罷韓店家「勇記無敵蘿蔔糕」：恢復中立

2019-07-18 15:22

吳敦義籲別脫黨 郭台銘：現在只為理想

2019-07-19 00:46

戰神不選汐止要道歉？洪慈庸嗆王浩宇：干你什麼事？

2019-07-18 12:06

這2次微笑害慘民進黨！她招來傲慢罵名 他留下驚駭謎團

2019-07-19 08:00

重大個資外洩又一起！求職網20萬筆求職者個資全都露

2019-07-19 03:04

韓國瑜招兵買馬 市府近期改組

2019-07-19 00:34

柯文哲狂罵民進黨 王世堅說他是罵給這兩個人聽的

2019-07-18 15:28

親藍智庫最新民調 柯文哲選不選韓國瑜都領先

2019-07-18 12:37

選前高階警官異動 南市警局長黃宗仁被回鍋副署長

2019-07-18 16:09

林飛帆當民進黨副秘書長 林國慶：資深黨工情何以堪

2019-07-18 14:33

選假的？ 朱立倫：不合邏輯的指控「適可而止」

2019-07-18 19:57

傅學鵬母喪奠禮備極哀榮 吳敦義喊話郭台銘不要脫黨

2019-07-18 11:18

蔡英文聖露西亞演說 升我國國旗卻掉下來場面尷尬

2019-07-18 22:57

柯文哲既狠又辣！黃暐瀚：這是切割蔡韓的戰力數值測試

2019-07-18 11:30

柯文哲罵蘇貞昌不要臉 王丹：跟韓國瑜區別在哪？

2019-07-18 12:50

新黨願支持 但韓國瑜要先做到這件事

2019-07-18 13:14

柯文哲為何成了「火爆阿北」？高嘉瑜：他正為出場鋪路

2019-07-18 15:50

蘇揆指示研發 國軍「救災裝」首曝光

2019-07-18 14:49

林飛帆揚言打造「非韓家園」 韓幕僚反批：不反省執政失敗

2019-07-18 14:34

柯文哲連嗆兩次「不要臉」 蘇貞昌：不在意也沒評論

2019-07-18 14:50

林飛帆打造非韓家園 謝寒冰：起薪九萬的飛帆家園呢？

2019-07-18 12:54

呂秀蓮：初選全民調根本是魔神仔決定

2019-07-18 11:49

李佳芬農舍違建會勘 建築師竟臨時提早2小時媒體撲空

2019-07-19 10:10

賣菜郎再拚三重立委？ 鄭世維臉書曬與韓國瑜合照

2019-07-18 21:25

韓國瑜很有料變沒水準 王鴻薇：柯文哲真的有水準？

2019-07-18 16:16

柯文哲幕僚指8億預算被卡 國發會回嗆：下屬不應誤導柯P

2019-07-18 18:36

喜樂島聯盟周六組黨…面對民進黨 獨派很糾結

2019-07-18 14:15

韓國瑜：核四重啟與否要由全民決定

2019-07-18 22:22

我援贈國產槍械個裝 外交部披露海地承諾作這些用途

2019-07-18 13:44

影／狂嗆蘇貞昌「不要臉」 柯文哲再轟蔡英文「總統都沒做好了」

2019-07-18 16:59

賴清德避紛擾？感恩之旅後安排出國行程

2019-07-18 12:44

選情不利會把扁關進去 蔡總統：第一次聽到這說法

2019-07-19 06:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top