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韓國瑜招兵買馬 市府近期改組

2019-07-19 00:34聯合報 記者蔡孟妤徐如宜蔡容喬楊濡嘉／高雄報導

高雄市長韓國瑜初選勝出，將代表國民黨參選二○二○年總統。據了解，韓國瑜目前不論國政顧問團或競選團隊都在招兵買馬，包括黨內初選其他參選人的優秀幕僚、智庫都在接觸整合，也接洽泛藍以外優秀人才。此外，高雄市政府新聞局長王淺秋昨天也證實，市府近期確實會改組。

高雄市長韓國瑜近來面對媒體只回答市政問題，針對總統選舉相關議題，一概只說「謝謝」...
高雄市長韓國瑜近來面對媒體只回答市政問題，針對總統選舉相關議題，一概只說「謝謝」。 記者劉學聖／攝影
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不過，自國民黨總統初選民調勝出後，韓國瑜即宣布受訪時「只講市政、不談國政」，國政與選舉問題改以書面答覆；昨天面對媒體詢問民進黨副祕書長林飛帆要打造「非韓家園」、台北市長柯文哲諷他讀的書只夠做北農總經理，韓國瑜都堅守立場，僅以「謝謝」、「尊重」回應。

韓國瑜陣營積極布局明年大選，高雄市政府近期也將改組。據了解，目前高雄市有三位副市長，分別為李四川、葉匡時、洪東煒，其中一人可能換成勞動部前部長陳雄文。陳雄文昨天受訪表示，去年高雄市長選舉曾協助韓國瑜準備政策論述，至於是否進入高市府小內閣「傳言很多，還不確定」。

另外，韓國瑜若當選總統，高雄市長補選將是藍綠下一重要戰役。外傳韓國瑜已屬意李四川接班，但韓國瑜昨天強調，完全沒有討論到這個，豪大雨馬上要來了，全心全力拚市政，其他問題不在考量內。

關於籌組國政顧問團或競選團隊，韓核心幕僚說，除黨內初選階段有逾卅名專家學者、退休政務官協助，黨內其他參選人也都有優秀幕僚、智庫支持，這些都在接觸整合；同時也在接觸泛藍以外優秀人才，即使未必支持韓，但只要是對台灣未來有好的政策，都可合作。

此外，定調「市政即選舉」，高雄市觀光局十月將舉辦「光輝十月」系列活動，以國旗為主題，廣邀海內外僑胞到高雄觀光旅遊。

2020選舉韓國瑜
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