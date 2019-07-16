是否脫黨參選？郭台銘下一步恐成藍營最大變數

2019-07-16 15:44 聯合新聞網 文章提供／遠見



國民黨總統初選參選人郭台銘昨天未現身，未來動向備受矚目。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨總統初選落幕，韓國瑜勝出成為2020的總統候選人。但國民黨是否能順利整合不同的勢力，值得觀察。先來看看民調分別位居第二、第三名的郭台銘和朱立倫，他們此刻的心情為何？

國民黨內初選民調結果公布後，其餘4位候選人的動向備受矚目。目前除郭台銘外，朱立倫、張亞中和周錫瑋都接受初選結果，唯有郭台銘還未正式對外表態是否接受。

畢竟，民調位居第二的郭台銘擁有龐大的資源，且沒有簽署黨內的公約，讓他「脫黨」獨立參選的疑慮一直無法去除。再加上，此次參選是郭台銘第一次的「政治初體驗」，僅用短短90天時間，民調就有辦法超越許多藍營的政壇老手。

且在外還有藍營陸戰實力堅強的王金平、甚至觀望中的台北市長柯文哲，都有傳出和郭台銘合作的風聲。

未來郭台銘的一舉一動，都很可能影響2020的總統大選。

「坦然接受初選的結果」朱立倫：繼續為台灣未來努力

國民黨總統初選參選人郭台銘前晚向韓國瑜喊話，朱立倫（圖）表示，「相信郭台銘不會脫黨參選」。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

朱立倫今（15日）中午召開記者會，祝賀韓國瑜代表國民黨參戰2020總統大選，也接受初選結果。朱立倫坦言，此刻心情難免失落，但他不會氣餒，也不會忘記初衷，將繼續為台灣未來努力。

從去年12月到現在，朱立倫用7個月時間走遍台灣鄉鎮，並請教各領域專家弄成了許多政策、提出政見，他堅持自己要用對的方法來讓台灣下一代更好。

「國民黨還沒有贏，台灣也還沒有贏。」面對2020的選戰，朱立倫提醒國民黨「未來，我們能給下一代什麼？能給台灣什麼？」他直接點出現在台灣有各種角度的撕裂，「戰南北」「統獨」「貧富」「階級」「世代」各個現象，他想給下一代一個讓大家安心的台灣。

郭台銘：祝福韓國瑜 並未提及是否脫黨參選

郭台銘原先將在民調結束後舉辦記者會，但今天臨時取消，並選擇在會後發出初選結果聲明。

郭台銘先恭喜韓國瑜市長贏得初選，並給予祝福。郭台銘也謝謝所有在初選過程中幫助過他、並和他一起打拼的夥伴們。

對於這次初選的90天時間，郭台銘走遍了「生我，養我，育我的台灣各縣市，握過了無數熱情溫暖的手、接觸到無數渴望改變的眼神，」而當夜深人靜時，他會問自己，「我到底能夠為這塊我熱愛的土地做些什麼？我到底能夠為這些善良的人民多做些什麼？」

郭台銘話鋒一轉，強調自己「對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，願中華民國更強盛，願台灣人民更幸福。」

綜觀通篇聲明中，郭台銘隻字未提之後的動向，無論是否脫黨參選、或堅持參選到底，而這也成為國民黨初選未解的一大懸念。

為彌補競選裂痕，韓想和郭見面卻碰「軟釘子」

韓國瑜在初選結果公布後，為了彌補初選造成的裂痕，當場也宣布將要拜訪各個初選的候選人。韓已經先在中午12點半和朱立倫會面，隨後韓也親自打電話給郭台銘，郭本人並未接電話，碰了個「軟釘子」。

韓國瑜則請人透過前立委周守訓轉告想和郭台銘見面一事。據了解，周守訓事後表示，郭台銘到醫院探望母親，時間無法配合。

國民黨初選儘管結束，但多方競選下造成的裂痕在短時間內難以縫合。若要問鼎2020總統大位，參選人之間的裂痕勢必是國民黨最大的挑戰，也正是韓國瑜的考驗。

藍營初選由韓國瑜出線。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

（作者／馮紹恩 本文出自2019.07.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）