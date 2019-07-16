綠議員催辭職 韓：會全心拚市政

2019-07-16 13:42 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



韓國瑜應辭市長，避免市政空轉！高雄市議會民進黨團16日召開記者會，由黨團總召韓賜村率12位黨籍議員發表聲明，要求由中央派出代理市長，並進行市長補選。對此，高雄市長韓國瑜於市政會議後接受媒體訪問時僅回應，身為高雄市長將一心一意拚市政，關於選舉與國政問題，將來只用書面答覆。

韓賜村表示，韓國瑜既然已經參選總統，要求韓國瑜立刻辭去高雄市市長，勿當「政治跳蚤」，勿濫用高雄市的資源帶職參選總統，進而耽誤高雄的市政發展，損害市民的福祉權益。

民進黨議員簡煥宗拿出多家媒體曾公布的民調指出，從民調看來，多數高雄市民反對韓國瑜帶職參選總統，例如TVBS在年2月份民調，反對者達56%；遠見雜誌4月份民調指出，反對者達53.7%；民調公司6月發布的調查也顯示，反對者達58%。

民進黨議員林智鴻則認為，議會將於9起開議審查明年度市政府施政計畫、年度總預算，韓國瑜應辭去高雄市長專心去選總統，依法由中央派出代理市長，並進行市長補選。

對此，韓國瑜15日受訪時表示，目前任何有關國政的問題都不會親自答覆，他強調自己的定位很清楚，身為高雄市長會一心一意拚市政，未來有關國政問題都將用書面答覆；此外韓國瑜也被問到，成為總統候選人後，出席市政會議是否升級維安？韓國瑜否認，表示沒考慮增加隨扈。

韓國瑜特別提到，因應颱風來襲，市政會議上已要求各局處、區公所嚴防，他說，高市府目前被外界放大檢驗，必須把工作做得更好，他要求達到颱風零災害的標準。

圖說：韓賜村率12位黨籍議員，要求韓國瑜辭市長，由中央派出代理市長，並進行市長補選。(高雄市議會民進黨團提供)

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