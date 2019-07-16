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韓國瑜出線關鍵》民調專家剖析：一場只打室內電話的初選之爭，結果早注定！

2019-07-16 11:00商業周刊 管婺媛／商業周刊

高雄市長韓國瑜。本報資料照片
高雄市長韓國瑜。本報資料照片
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千呼萬喚始出來！國民黨總統大選初選民調結果出爐，高雄市長韓國瑜確定代表國民黨挑戰現任總統蔡英文，角逐2020總統大選寶座。根據國民黨自今年7月8日至14日委託5家民調機構所做的民調結果顯示，韓國瑜大勝郭台銘17個百分點，以44.805％的支持率遠勝其他參選人；排名第二的郭台銘獲得27.73％支持率、朱立倫為17.9％、周錫瑋為6.02%，而張亞中為3.544％。

從事政治公關多年的民調專家、戰國策傳播集團董事長吳春城對於國民黨初選結果不感意外，他直言：「當國民黨決定初選民調不納入手機時，就已經決定命運了（指民調結果韓國瑜勝出）。」

去年九合一大選，吳春城以「蜂擁現象」解釋韓國瑜的「網紅政治」熱潮，解析對於熱衷新鮮事物的網路群聚者，為何能形成政治人物的「金鐘罩」，並成為「粉」，讓政治人物面對各種攻訐能無堅不摧。因爲，粉絲會出面熱情捍衛。

這回，他進一步解析韓國瑜的勝出是因為韓成功將線上轉換成線下的「鋼鐵韓粉」，雖然年輕支持者流失，但中高齡支持者的忠誠度更高，因而成為這回韓國瑜能在初選民調獲得高支持率的主因。

以下為吳春城訪談菁華整理，且看他如何從政治公關老手與民調專家的角度，剖析這場國民黨從一開始就寫下結論的初選民調：

韓國瑜的網路現象，跟去年九合一選舉時不太一樣。韓國瑜網路聲量（相較上次選舉）是下降的，跟他的民調產生反差。上次韓國瑜是「蜂擁現象」，讓台北市長柯文哲變得很危險，差點選不上，因為柯文哲的「護體金鐘罩」被轉移方向。

但韓國瑜把網路聲量從線上變成線下的過程，雖然還是（橫向）傳播，但跟傳統國民黨組織戰不一樣的。

韓國瑜主要用臉書跟Line去經營社群，上一次支持他的很多是年輕人，但現在主要是年紀層高的人，忠誠度比年輕人高，他們變成鐵粉、打死不退，不像網路年輕人是飄來飛去的，這次他是把支持者變成忠實粉絲、顧客。

他怎麼轉化的呢？跟商業（行銷）是一樣的，他建立了很多節點，也就是就是經銷商、KOL（意見領袖）。意見的經銷商，他們有通路、群又分得很細，比如軍公教，裡面又有各種不同群體，每個群組可能100、200人，他就抓每個核心的頭。

例如，韓國瑜時間精力有限，他只能照顧核心的幹部20個人，這20人當中，又去外面串聯，接著第2層又去串聯第3層，透過Line又組成很多周邊的群組，形成一個指揮系統。他透過節點去經營的方式跟過去「招引蜜蜂」的方式不太一樣了，而是更組織化，剛好來打初選。

這次是（室內）電話民調。我們曾做過研究，會在家裡接電話的人大概就是3種人：家庭照顧者、沒有工作者（包括退休者）以及一般人稱的「宅男宅女」。他們的共同特質就是：相對弱勢者、跟人群互動較少的人。

因為跟人群互動多的人幾乎不接家裡電話，跟外界溝通都是透過手機或是社群媒體，（這種人會覺得）家裡電話響，一定跟我無關，要找我的人一定不會打家裡電話。所以，在家會接電話的人是「庶民」，是社會真正較為底層的人。

民進黨初選民調有納入手機，但國民黨沒有，這就已經確定最後的命運了。

郭台銘談AI、國家經濟發展，跟這群人有什麼關係？他們會覺得：「我都退休了，干我什麼事？」

韓國瑜有了社群的橫向傳播後，再加上有特殊的媒體（幫忙），有人說這是「宗教化」，有宗教化以後，就像慈濟電視台、大愛電視台，他們（信眾）一律只看這些，其他節目都不看了，這就變成一個很有效的教育體系。

韓國瑜雖然流失網路年輕人（支持或討論聲量），但他在高年齡層的支持者上補回來；而且（室內）電話民調是以年紀大的人為主，所以他電話民調不會受到影響。

為什麼郭台銘無法移轉到蜂擁現象的金鐘罩？他原本是眾所期待的強棒、旋風，但他的旋風沒有如大家預期起來，甚至還陷入困戰，是因為他的選舉戰略沒有很精準。比如說，很多年輕人一開始是支持郭台銘的，但後來年輕人支持率反而又慢慢下降了，為什麼呢？因為年輕人發現你（郭台銘）跟國民黨沒有什麼差異。

郭台銘的策略錯了，他跟其他4個參選人、跟國民黨綁在一起，講的語言都一樣。比如第1個，大家都要先罵蔡政府，比誰罵得比較猛；第2個，大家都要愛中華民國，5個人也都口徑一致；第3個，大家都說要拚經濟，那你們5個人的差異是什麼？就變成一個白雪公主跟5個小矮人的戲碼了。我覺得郭台銘太可惜，他應該要跟其他人區隔，但他後來跟他們打一樣的（論述），這是後來他魅力沒有爆發的原因。

郭台銘是講了很多AI，但這些是會接室內電話民調（的民眾）聽不懂的。另外，他把所有台灣問題都當作拚經濟的問題，但台灣問題不是只有經濟，還有很多面向，他可以好好發揮，但是他後來只限縮在拚經濟訴求上。

這是牽涉價值觀的問題，他沒有在價值觀上去帶議題，只說政治是要為經濟服務，其實這些語言都有爭議，沒有（夠廣的）涵蓋面。他一直說道理，但政治是一個講感覺的東西，不是理解的東西，（選民）沒有感覺就是無感。

這點韓國瑜就非常理解，大家好像都聽不懂韓國瑜在政見會上講什麼，甚至讓那些理性的人都覺得有點荒謬，但問題是，他就感覺很對啊！他（讓人覺得）很有誠意，真的為我們庶民想，至於講什麼聽不懂沒關係，但他真的很有心，是發自內心的。

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民調2020選舉韓國瑜郭台銘柯文哲
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