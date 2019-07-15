韓國瑜是藍營真正改革者？蔣經國這局佈了33年

2019-07-15 15:45 聯合新聞網 文章提供／遠見



國民黨總統初選民調結果出爐，吳敦義主席（右二）帶領韓國瑜（左二）、周錫瑋（右）和張亞中（左）三位參選人一起舉行記者會，結束後手拉著手高喊口號。 聯合報系記者邱德祥／攝影 分享 facebook 國民黨總統初選民調公佈，高雄市長韓國瑜以44.805％壓倒性的支持度，取得大選參賽權。但為何是他，而不是黨內精英，如政治歷練完整的前新北市長朱立倫，或是被推崇具有國際觀及經營有道的前鴻海總裁郭台銘？

去年11月24日，台灣舉行九合一選舉，韓國瑜用一瓶礦泉水打贏艱困的高雄選區，幫藍軍收復失去20年之久的政權。他所掀起的「韓流」外溢效果，更讓國民黨的縣市版圖從6縣市躍升至15縣市，得票率從40.7％成長到48.79％，被外界視為藍軍大勝。

這股力量也讓國民黨的政黨支持度超越民進黨，迎來久違的光榮感。但今年初，2020大選開打，不僅民進黨內初選紛紛擾擾，國民黨內也是傳聞四起，參選人之間的攻訐，更讓國民黨的支持度快速下滑，回到「九合一選舉」前的原點。

近3個月來，國民黨初選的風風雨雨終在今日告一段落，韓國瑜所創造的韓流，再次被驗證並非一時的激情。而這股庶民的力量，支持他在擔任高雄市長不到半年時間，成功突破「背叛高雄市民」「沒有正當性」的魔咒，贏得初選，他到底做了什麼？

其實，答案並非韓國瑜個人魅力，而是風起雲湧的「民怨、民意」四個字。

韓粉堅定力量，打破外界既定印象

韓國瑜支持者。聯合報系記者許正宏／攝影 分享 facebook

照理說，這是國民黨有史以來，總統參選陣容最壯大的一次，涵蓋黨內精英朱立倫、郭台銘，還有前台北縣長（新北市前身）周錫瑋、「孫文學校」總校長張亞中。但初選過程卻一波三折、火花四射，甚至出現「兩岸政策」分歧的路線之爭；韓粉、郭粉互虧對罵的網路亂象。

未料，最終韓國瑜不僅出線，甚至大贏第二名的郭台銘17％，毫無懸念代表國黨參選。支持他的正是這一路走來，被外界喻為不理性的韓粉、鋼鐵粉。

只要從韓國瑜6月1日第一場凱道初選造勢活動開始，就能看到韓粉的力量。大雨澆不熄、烈日曬不走這群自動自發的庶民，從凱道到花蓮、台中、雲林再到新竹，每場造勢活動，旗海飄揚的壯觀場面，讓螢幕前的民眾大為驚訝。

連資深媒體人李豔秋都在6月25日於臉書發文。她指出，連續看了幾場高雄市長韓國瑜的造勢，人數到底多少？其實沒啥重要，場中所展現的共同符號，以及這個符號所帶動的凝聚力，才是重點，這個符號就是青天白日滿地紅國旗，「場上飛舞的國旗，是蔡英文及民進黨逼出來的」。

李豔秋進一步指出，如果有「粉」，九合一靠的是「中華民國粉」，他大於韓粉，更大於國民黨粉。可以預見，國民黨不管誰出線代表參選，「中華民國粉」是最強支撐，國旗則是「通關明語」，這個反轉，韓國瑜功不可沒。

更貼切的說，這群拿著國旗、被稱為「草包」的支持者，代表的正是壓抑已久的民怨，並轉化成龐大的民意。

7月14日，文化大學新聞系主任胡幼偉也在臉書發文：韓國瑜在「政治行銷傳播上有謀略」，絕非單單一個「草包」這麼簡單。他相當接地氣也有謀略，了解選民的心態是什麼，需求是什麼？

所以這群不離不棄的韓粉，寧可早早回家守電話、顧民調。甚至在各種支持的社群裡，出現諸多有趣好玩的故事。例如媽媽不做晚飯了、家人輪流洗澡死守電話、夜市攤販生意也不做了、市話轉手機不漏接、朋友暫停晚上聚會，甚至還有鋼鐵粉說，談戀愛時，都沒有如此焦急想要接到電話。

國民黨台南市黨部主委謝龍介接受媒體訪問對外表示，韓國瑜現象是20年來台灣政壇很少見的。如果大家用傳統政治思維去看，都會看走眼。這個從基層而起的力量認為當下經濟落後，才會起而支持主打庶民經濟的韓國瑜。

雖然，這股草根力量讓韓國瑜勝出，但他的挑戰才開始。民調還未正式公佈，民進黨與各公民團體就加大聲量、持續推動罷免行動；部分人士也唱衰韓國瑜，將無法帶領國民黨贏得大選。

初選過關後，要面對各樣難題

各種難題接踵而至：如何整合初選裂痕，團結一致打贏總統與立委選戰；如何對高雄市民交代，扮演好總統參選人與高雄市長兩個角色，順利拆解「落跑市長」「違背誠信」等炸彈引信；如何贏得中間選民、年輕人支持等等。

韓國瑜也隨即在公佈民調結果的記者會上表示，自己勝出，心中沒有一絲一毫的喜悅和歡樂，只感到無比沉重的壓力。希望承擔這樣的責任，可以得到更多朋友的幫忙，一起開創台灣更多美好的未來，幫台灣子孫萬代開闢更燦爛的道路。

但，就在國民黨初選新聞鋪天蓋地之際，有一則日本的新聞卻被淹沒了。7月14日，日本媒體產經新聞連載「李登輝秘錄」第四部「蔣經國學校的畢業生」，第一集文章的副標為：收到密令「讓在野黨成形吧」。

前總統李登輝接受產經新聞訪談，透露因為故總統蔣經國的密令指示，他與黨外人士接觸，扶助在野黨形成。

日媒作者寫到，李登輝至今仍有紀錄大事的習慣。1984至1988年，他與蔣經國的對話紀錄有156篇，仍保管在桃園近郊的別墅。有一則1986年2月7日的筆記：農曆年前，蔣經國交付一項特別任務。「過完年後，去創造一個與黨外人士溝通的管道，你自己來參與。」李登輝收到指示後，明瞭蔣經國想透過國民黨以外的人組成在野黨，利用政治壓力進行國民黨內改革。

台灣從70年代開始，以南部為中心反對國民黨獨裁體制的活動開始出現，包括發行批判獨裁體制的雜誌、訴求民主的集會抗議等。但由於1949年發布的戒嚴令尚未解除，當時在野黨仍為非法，蔣經國想透過在野黨推動國民黨內改革。

文末還指出：當時成立的民進黨就是現在蔡英文總統領導的執政黨，李登輝覺得當時種下的種子終於開出民主的花朵。

如果這段訪談內容屬實，是否意味著蔣經國早就想透過黨外壓力，逼使黨內改革。只是他根本沒料到，這一等卻是33個年頭過去了。而被喻為「非典型國民黨」的韓國瑜能否再創選舉史上的奇蹟、成為蔣經國等待已久的改革者，各界不妨拭目以待。

這一刻，隨著總統参選人的塵埃落定，國民黨正式吹起「改革」號角的第一響，也是黨內與韓國瑜考驗的開啟。

國民黨黨內初選民調，韓國瑜勝出。 聯合報系記者曾原信／攝影 分享 facebook

（作者／彭杏珠 本文出自2019.07.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）