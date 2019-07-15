親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選韓勝出
總統大選觀測站
蔡總統出訪友邦
營造及農業缺工
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

韓國瑜「非典藍」勢力抬頭 國民黨權力結構大洗牌

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

韓國瑜是藍營真正改革者？蔣經國這局佈了33年

2019-07-15 15:45聯合新聞網 文章提供／遠見

國民黨總統初選民調結果出爐，吳敦義主席（右二）帶領韓國瑜（左二）、周錫瑋（右）和...
國民黨總統初選民調結果出爐，吳敦義主席（右二）帶領韓國瑜（左二）、周錫瑋（右）和張亞中（左）三位參選人一起舉行記者會，結束後手拉著手高喊口號。 聯合報系記者邱德祥／攝影
分享
國民黨總統初選民調公佈，高雄市長韓國瑜以44.805％壓倒性的支持度，取得大選參賽權。但為何是他，而不是黨內精英，如政治歷練完整的前新北市長朱立倫，或是被推崇具有國際觀及經營有道的前鴻海總裁郭台銘

去年11月24日，台灣舉行九合一選舉，韓國瑜用一瓶礦泉水打贏艱困的高雄選區，幫藍軍收復失去20年之久的政權。他所掀起的「韓流」外溢效果，更讓國民黨的縣市版圖從6縣市躍升至15縣市，得票率從40.7％成長到48.79％，被外界視為藍軍大勝。

這股力量也讓國民黨的政黨支持度超越民進黨，迎來久違的光榮感。但今年初，2020大選開打，不僅民進黨內初選紛紛擾擾，國民黨內也是傳聞四起，參選人之間的攻訐，更讓國民黨的支持度快速下滑，回到「九合一選舉」前的原點。

近3個月來，國民黨初選的風風雨雨終在今日告一段落，韓國瑜所創造的韓流，再次被驗證並非一時的激情。而這股庶民的力量，支持他在擔任高雄市長不到半年時間，成功突破「背叛高雄市民」「沒有正當性」的魔咒，贏得初選，他到底做了什麼？

其實，答案並非韓國瑜個人魅力，而是風起雲湧的「民怨、民意」四個字。

韓粉堅定力量，打破外界既定印象

韓國瑜支持者。聯合報系記者許正宏／攝影
韓國瑜支持者。聯合報系記者許正宏／攝影
分享

照理說，這是國民黨有史以來，總統參選陣容最壯大的一次，涵蓋黨內精英朱立倫、郭台銘，還有前台北縣長（新北市前身）周錫瑋、「孫文學校」總校長張亞中。但初選過程卻一波三折、火花四射，甚至出現「兩岸政策」分歧的路線之爭；韓粉、郭粉互虧對罵的網路亂象。

未料，最終韓國瑜不僅出線，甚至大贏第二名的郭台銘17％，毫無懸念代表國黨參選。支持他的正是這一路走來，被外界喻為不理性的韓粉、鋼鐵粉。

只要從韓國瑜6月1日第一場凱道初選造勢活動開始，就能看到韓粉的力量。大雨澆不熄、烈日曬不走這群自動自發的庶民，從凱道到花蓮、台中、雲林再到新竹，每場造勢活動，旗海飄揚的壯觀場面，讓螢幕前的民眾大為驚訝。

連資深媒體人李豔秋都在6月25日於臉書發文。她指出，連續看了幾場高雄市長韓國瑜的造勢，人數到底多少？其實沒啥重要，場中所展現的共同符號，以及這個符號所帶動的凝聚力，才是重點，這個符號就是青天白日滿地紅國旗，「場上飛舞的國旗，是蔡英文及民進黨逼出來的」。

李豔秋進一步指出，如果有「粉」，九合一靠的是「中華民國粉」，他大於韓粉，更大於國民黨粉。可以預見，國民黨不管誰出線代表參選，「中華民國粉」是最強支撐，國旗則是「通關明語」，這個反轉，韓國瑜功不可沒。

更貼切的說，這群拿著國旗、被稱為「草包」的支持者，代表的正是壓抑已久的民怨，並轉化成龐大的民意。

7月14日，文化大學新聞系主任胡幼偉也在臉書發文：韓國瑜在「政治行銷傳播上有謀略」，絕非單單一個「草包」這麼簡單。他相當接地氣也有謀略，了解選民的心態是什麼，需求是什麼？

所以這群不離不棄的韓粉，寧可早早回家守電話、顧民調。甚至在各種支持的社群裡，出現諸多有趣好玩的故事。例如媽媽不做晚飯了、家人輪流洗澡死守電話、夜市攤販生意也不做了、市話轉手機不漏接、朋友暫停晚上聚會，甚至還有鋼鐵粉說，談戀愛時，都沒有如此焦急想要接到電話。

國民黨台南市黨部主委謝龍介接受媒體訪問對外表示，韓國瑜現象是20年來台灣政壇很少見的。如果大家用傳統政治思維去看，都會看走眼。這個從基層而起的力量認為當下經濟落後，才會起而支持主打庶民經濟的韓國瑜。

雖然，這股草根力量讓韓國瑜勝出，但他的挑戰才開始。民調還未正式公佈，民進黨與各公民團體就加大聲量、持續推動罷免行動；部分人士也唱衰韓國瑜，將無法帶領國民黨贏得大選。

初選過關後，要面對各樣難題

各種難題接踵而至：如何整合初選裂痕，團結一致打贏總統與立委選戰；如何對高雄市民交代，扮演好總統參選人與高雄市長兩個角色，順利拆解「落跑市長」「違背誠信」等炸彈引信；如何贏得中間選民、年輕人支持等等。

韓國瑜也隨即在公佈民調結果的記者會上表示，自己勝出，心中沒有一絲一毫的喜悅和歡樂，只感到無比沉重的壓力。希望承擔這樣的責任，可以得到更多朋友的幫忙，一起開創台灣更多美好的未來，幫台灣子孫萬代開闢更燦爛的道路。

但，就在國民黨初選新聞鋪天蓋地之際，有一則日本的新聞卻被淹沒了。7月14日，日本媒體產經新聞連載「李登輝秘錄」第四部「蔣經國學校的畢業生」，第一集文章的副標為：收到密令「讓在野黨成形吧」。

前總統李登輝接受產經新聞訪談，透露因為故總統蔣經國的密令指示，他與黨外人士接觸，扶助在野黨形成。

日媒作者寫到，李登輝至今仍有紀錄大事的習慣。1984至1988年，他與蔣經國的對話紀錄有156篇，仍保管在桃園近郊的別墅。有一則1986年2月7日的筆記：農曆年前，蔣經國交付一項特別任務。「過完年後，去創造一個與黨外人士溝通的管道，你自己來參與。」李登輝收到指示後，明瞭蔣經國想透過國民黨以外的人組成在野黨，利用政治壓力進行國民黨內改革。

台灣從70年代開始，以南部為中心反對國民黨獨裁體制的活動開始出現，包括發行批判獨裁體制的雜誌、訴求民主的集會抗議等。但由於1949年發布的戒嚴令尚未解除，當時在野黨仍為非法，蔣經國想透過在野黨推動國民黨內改革。

文末還指出：當時成立的民進黨就是現在蔡英文總統領導的執政黨，李登輝覺得當時種下的種子終於開出民主的花朵。

如果這段訪談內容屬實，是否意味著蔣經國早就想透過黨外壓力，逼使黨內改革。只是他根本沒料到，這一等卻是33個年頭過去了。而被喻為「非典型國民黨」的韓國瑜能否再創選舉史上的奇蹟、成為蔣經國等待已久的改革者，各界不妨拭目以待。

這一刻，隨著總統参選人的塵埃落定，國民黨正式吹起「改革」號角的第一響，也是黨內與韓國瑜考驗的開啟。

國民黨黨內初選民調，韓國瑜勝出。 聯合報系記者曾原信／攝影
國民黨黨內初選民調，韓國瑜勝出。 聯合報系記者曾原信／攝影
分享

（作者／彭杏珠 本文出自2019.07.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

民調2020選舉韓國瑜國民黨蔣經國李登輝郭台銘朱立倫蔡英文
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

韓國瑜非典藍取代傳統藍 國民黨權力結構大洗牌

2019-07-15 14:22

獨／韓國瑜親自致電希望拜會 但郭台銘沒接電話

2019-07-15 13:39

首富轉戰政壇跌跤 郭台銘動向埋伏筆

2019-07-15 15:19

外媒看韓國瑜出線 友中立場和高雄市長做一半將成箭靶

2019-07-15 13:16

韓國瑜大贏竟然有人向他恭喜 胡幼偉：這很幽默

2019-07-15 15:41

韓國瑜大勝 楊實秋：郭台銘是輸給蔡衍明

2019-07-15 15:30

只錄韓國瑜初選勝出影片 黃暐瀚：兩個原因很簡單

2019-07-15 15:19

國民黨初選民調韓國瑜勝出 饒慶鈴：全力支持黨提名人

2019-07-15 15:01

台南議會國民黨團：民進黨已在地方佈天羅地網等韓國瑜

2019-07-15 14:58

跨海祝賀韓國瑜 侯友宜替朱立倫打氣

2019-07-15 14:55

林濁水：草包見解要郭台銘支持 郭豈不枉當商界梟雄

2019-07-15 14:54

郭台銘探病母親婉拒見面 「韓郭會」暫無望

2019-07-15 14:41

攻大位二度失利 「正常倫」難敵政治現實

2019-07-15 14:38

江啟臣：恭喜韓國瑜成為大隊長 是團體戰不是個人戰

2019-07-15 14:35

韓國瑜勝出 蔡正元：將是史上最「血腥」的大選

2019-07-15 14:34

韓國瑜確定參選總統 罷韓團體：行動將升級推「雙殺」

2019-07-15 14:16

韓國瑜勝出 朱宥勳：郭台銘大輸是自己表現太差

2019-07-15 14:14

批蔡英文能力太差 韓國瑜喊話：責任不會懈怠

2019-07-15 14:13

韓國瑜：盡最大誠意 團結大家

2019-07-15 14:07

韓國瑜假日拚選戰 團隊漸成形

2019-07-15 14:06

市長選總統 學者：蠟燭兩頭燒

2019-07-15 14:05

韓粉助攻韓國瑜攻克首關 郭台銘經濟牌失色

2019-07-15 14:05

觀察站／韓國瑜掀起庶民的反撲 肉包也漸認同

2019-07-15 14:04

國民黨人士：要多找肉包幫韓國瑜

2019-07-15 14:04

韓國瑜總統初選出線 內外夾擊考驗仍多

2019-07-15 13:53

影／太開心了！深綠台南韓粉高調慶祝

2019-07-15 13:51

韓國瑜陣營致電盼拜會 郭台銘陣營：假消息

2019-07-15 13:50

破地方自治史紀錄 韓國瑜當市長半年帶職選總統

2019-07-15 13:49

吳敦義黨中央營造團結 郭台銘、朱立倫未出席

2019-07-15 13:45

拜會朱立倫 韓國瑜：謹記他說團結最重要

2019-07-15 13:42

支持韓國瑜就是支持？ 黃光芹洋洋灑灑列9大項

2019-07-15 13:34

韓國瑜初選壓倒性勝出 游梓翔籲：要做到三個加法

2019-07-15 13:32

郭台銘正式聲明「祝福韓國瑜」 沒提脫黨參選

2019-07-15 13:18

【即時短評】壓倒性勝選 韓國瑜搶得天時地利人和

2019-07-15 13:12

藍營民調出爐 韓國瑜勝出後拜訪朱立倫

2019-07-15 13:11

韓國瑜初選勝出 基隆黨部：務必讓宋瑋莉當選立委助韓

2019-07-15 13:10

韓國瑜大勝關鍵 林濁水：他對「怨」感受之深少有人比

2019-07-15 13:08

韓國瑜初選大勝支持者樂 綠粉也興奮「直接恭喜小英了」

2019-07-15 13:00

韓國瑜出線牽動國民黨內整合 學者：郭台銘意向成關鍵

2019-07-15 12:57
看更多

熱門文章

數據圖表／國民黨總統初選 44%對27%韓國瑜壓倒性勝郭台銘

2019-07-15 10:03

韓國瑜代表國民黨拚大選！看6家媒體民調「韓蔡柯」比較

2019-07-15 10:48

郭台銘公開拜託韓國瑜退讓 謝龍介：應該民調確定郭輸了

2019-07-14 17:25

取消初選民調後記者會 郭台銘改發聲明稿談心境

2019-07-15 08:04

國民黨總統初選民調拆封了 誰勝出即將揭曉

2019-07-15 08:17

韓國瑜大贏郭台銘原因 謝龍介：大家忽略了這件事

2019-07-15 11:36

民調過後…韓國瑜新戰場求勝 得看這兩股勢力

2019-07-15 10:00

韓國瑜出線 杜紫宸：國民黨2020大選恐再輸308萬票

2019-07-15 10:26

郭台銘正式聲明「祝福韓國瑜」 沒提脫黨參選

2019-07-15 13:18

談韓國瑜勝出 柯文哲：我現在要開始認真想了

2019-07-15 11:07

韓國瑜明早11點確定出席 國民黨中央黨部民調記者會

2019-07-14 21:57

韓國瑜請假出席記者會 議員籲辭市長：別把高雄當備胎

2019-07-15 09:02

韓國瑜勝出 柯幕僚：大幅增加柯文哲選總統意願

2019-07-15 10:32

國民黨總統初選 孫大千：庶民力量創造奇蹟

2019-07-15 08:05

壓倒性勝出 韓國瑜：心中沒有一絲一毫的喜悅

2019-07-15 11:38

國民黨總統初選民調最後一夜 韓國瑜這麼說

2019-07-14 18:58

中華民國國旗皮衣全球熱銷 全因飛虎隊的美麗誤會

2019-07-15 08:00

韓國瑜較好打？綠：小心誤判 吃盡苦頭

2019-07-15 00:27

郭台銘初選後暫不出面 劉宥彤：思考怎對支持者交代

2019-07-15 09:22

國民黨總統初選 44%對27%韓國瑜大勝

2019-07-15 10:39

韓出線贏不了大選？ 胡幼偉批：犬儒酸腐無知窩囊廢

2019-07-14 23:02

【重磅快評】韓國瑜初選勝出後的第一堂課與三道作業

2019-07-15 11:06

藍初選今揭曉 5選將喊團結…郭陣營：沒說過要脫黨

2019-07-15 00:14

國民黨初選民調出爐 郭台銘聲明：恭喜祝福韓國瑜

2019-07-15 13:14

藍總統初選民調今公布 侯友宜出訪前已表態

2019-07-15 07:43

韓國瑜初選大勝支持者樂 綠粉也興奮「直接恭喜小英了」

2019-07-15 13:00

韓國瑜民調大勝郭台銘 黃國昌：數字差距不正常

2019-07-15 11:29

蔡英文哥大演說自封民主捍衛者 馬英九：聽了覺得噁心

2019-07-14 19:50

獨／韓國瑜確定出線 高雄市府將有人事大地震？

2019-07-15 12:23

相似度驚人！李正皓分析郭董跌跤：簡直是鴻夏戀翻版

2019-07-15 12:19

國民黨初選民調明出爐 王金平：不會脫黨，放心

2019-07-14 19:59

韓國瑜非典藍取代傳統藍 國民黨權力結構大洗牌

2019-07-15 14:22

韓國瑜勝出 挺韓菜農林佳新籲支持者「3不准、1可以」

2019-07-15 12:20

百密一疏 國民黨總統初選民調使用樣本數一度誤植

2019-07-15 08:52

獨／韓國瑜親自致電希望拜會 但郭台銘沒接電話

2019-07-15 13:39

朱立倫：坦然接受初選結果 願作藍軍黏著劑

2019-07-15 11:28

外傳郭擬脫黨參選？ 朱立倫：藍若分裂2020就打包

2019-07-14 16:28

支持韓國瑜就是支持？ 黃光芹洋洋灑灑列9大項

2019-07-15 13:34

韓國瑜大贏 謝龍介：接下來要組經濟夢幻團隊

2019-07-15 11:49

韓國瑜初選勝出 王丹：他若當選總統 台灣人臉會被丟光

2019-07-15 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top