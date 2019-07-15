批蔡英文能力太差 韓國瑜喊話：責任不會懈怠

2019-07-15 14:13 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



韓國瑜以44%勝郭台銘27%，將代替國民黨挑戰蔡英文。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook

國民黨總統初選由韓國瑜出線！國民黨中央黨部15日發布初選民調結果，高雄市長韓國瑜以總平均支持率44.805％大勝鴻海集團前董事長郭台銘27.730％、新北市前市長朱立倫17.900％。國民黨部外支持者敲鑼打鼓，高喊：「團結就是力量！國瑜、國瑜、韓國瑜！」

初選民調公布記者會上朱立倫與郭台銘紛紛缺席。在互比民調方面，韓國瑜的支持度都超過5成，遙遙領先其他候選人。其餘2位候選人支持度周錫瑋為6.020%、張亞中3.544%。韓國瑜的支持度，相當於第2名的郭台銘與第3名朱立倫的總和。國民黨主席文吳敦義表示，這次是以全民調方式產出候選人，感謝黨內辛苦同志。

周錫瑋率先發言表示，4月初吳敦義宣布不參選，初選過程讓國民黨有公平、公正、公開的進行，他相信已贏得支持者的信心，也感謝黨內同志辦初選過程承受許多抹黑和誤導，他說：要給吳敦義按一個大讚，因為國民黨初選已贏過民進黨蔡英文不民主的作為。

張亞中緊接著表示，雖然他未能勝出，但在混沌的台灣已種下種子，點亮台灣與兩岸的燭光，他也提醒國民黨與韓國瑜，只以討厭民進黨和個人魅力難以贏得大選，需仰賴黨內團結。

韓國瑜最後壓軸發言，首先感謝支持者一路堅持，幫忙守電話民調，其次感謝黨中央忍辱負重辛苦辦初選，最後他感謝一同參與初選的參選人，他也讚：郭台銘堅毅不拔、朱立倫口才好，學識豐富、周錫瑋言之有物、張亞中學識淵博。他也向高雄市民喊話：責任不會懈怠，我還是高雄市長，將持續全力衝市政。

韓國瑜說，蔡英文執政三年執政無法被人讚美，各行各業對前景憂心忡忡，他批蔡英文：能力太差，用一大堆虎豹獅象，吃相很難看。針對2020大選兩黨總統已定，韓國瑜也號召海內外朋友力挺國民黨。

【更多精采內容，詳見 】