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韓國瑜初選大勝支持者樂 綠粉也興奮「直接恭喜小英了」

2019-07-15 13:00聯合新聞網 綜合報導

國民黨初選民調結果今早出爐，韓國瑜44%的百分比獲得壓倒性勝利成為今日最熱門話題。對比韓粉們一片歡欣鼓舞的回應，綠營支持者也有自己的看法，認為國民黨由韓出線讓蔡英文勝選的機率更高了。

面對韓國瑜在國民黨初選民調獲得壓倒性勝利，藍綠網友的反應都很熱烈。圖擷自 ...
面對韓國瑜在國民黨初選民調獲得壓倒性勝利，藍綠網友的反應都很熱烈。圖擷自 udn video
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支持韓國瑜的民眾在網路直播中留下熱烈的回應「非韓不投非藍不投」、「國民黨加油，台灣有救了」、「韓拿了45個點，這個民望看來蔡英文是死定了」，有人看好選情直接「恭喜韓國瑜當選」。相較於親藍回應，也有綠營支持者樂見韓國瑜的勝出，「直接恭喜小英了」、「國民黨終於要倒了」、「恭喜韓總贏了，又要一人救全黨(民進黨)」。

不過留言中還是不免出現國民黨內最憂慮的分裂言論，「支持郭董以無黨籍參選總統」、「支持果凍脫黨參選」，惹得藍營支持者急呼籲「團結、團結」。

如今國民黨與民進黨的總統候選人皆已確定，網路上也同步進行即時投票活動，讓網民們先以鍵盤示意滿不滿意這個初選結果。截自目前為止，滿意或失望國民黨將推舉韓國瑜出馬競選2020總統的比數互相拉鋸，顯見網民仍有明顯的對立傾向。

udn網路投票箱：https://udn.com/func/vote/?act_code=v683

udn舉行線上投票，調查民眾對國民黨初選結果的反應。
udn舉行線上投票，調查民眾對國民黨初選結果的反應。
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民調2020選舉韓國瑜蔡英文
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